Uras confiesa su amor a Seren tras besarla delante de Maral, ¿se reconcilian?: esta noche, capitulazo de Renacer

La tensión entre Seren, Uras y Maral vuelve a estallar en el hospital. Los tres coinciden en el ascensor, protagonizando un momento de lo más incómodo. Seren intenta mantener la calma, Maral se muestra desafiante y Uras no sabe dónde colocarse.

Abrumado por la situación y harto de las provocaciones de Maral, Uras se deja llevar por un impulso y besa apasionadamente a Seren delante de ella, dejándolas a ambas completamente descolocadas.

Al salir del ascensor, Uras le confiesa a Seren que lo que dijo la noche anterior fue un error, que actuó confundido y que se arrepiente de verdad. Le dice que la quiere, que está celoso y que esos celos, al menos, le han servido para abrirle los ojos.

Así, el hijo de Bahar le pide una nueva oportunidad a su todavía esposa. No quiere divorciarse y no quiere perderla, pese a que ambos ya estaban buscando un abogado para separarse.

Seren sigue dolida, Uras está decidido a recuperarla y Maral no piensa quedarse al margen. ¿Se reconciliarán? Esta noche, todo puede pasar en Renacer.

