“¡Ayúdame! La desesperación se apodera de Patricia al temer que podría haber perdido su bebé

Aunque ha intentado cumplir las órdenes de Octavio y ha estado cuidando de su bebé, a Patricia sigue sin hacerle gracia que Julia esté en su casa, por eso aprovecha cualquier ocasión para picarla.

Patricia se ha dado cuenta de que falta uno de los relojes de la colección de Octavio y no ha tardado en echárselo en cara a Julia. Sabe que ella lo ha robado. “Lo siento mucho. No encontraba otra salida”, lamentaba la mexicana.

“Eres una mentirosa. Engañas a todo el mundo”, le ha reprochado Patricia a Julia mientras la joven le suplicaba que por favor no dijera nada. Ella piensa conseguir el dinero y recuperar el reloj.

De repente, Patricia comienza a encontrarse muy mal y Julia se da cuenta de que ha sangrado. El pánico comienza a apoderarse de la exmujer de David. ¿Estará en peligro su bebé?