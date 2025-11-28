Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 46

La Guardia Civil comunica a Amanda que César ya no está en peligro: “Todo señala que tu padre es el asesino”

Las nuevas pruebas descartan al mexicano como posible autor de la muerte de Emilio. Ahora Octavio es el principal sospechoso.

Las nuevas pruebas descartan al mexicano como posible autor de la muerte de Emilio. Ahora Octavio es el principal sospechoso.

Patri Bea
Publicado:

Amanda ha conseguido curarle la herida a César, pero ambos saben que el tiempo sigue jugando en su contra porque la Guardia Civil está detrás del mexicano. Ninguno se imagina que la investigación ha pegado un giro de 180 grados.

César comete una locura que le podría costar la vida

La Guardia Civil da con el paradero de César y él, para evitar que Amanda se meta en líos por haberle ayudado, intenta hacerles creer que la tiene retenida y que la ha obligado a quedarse a su lado.

“Esto no se lo cree nadie”, le recalca al mexicano uno de los guardias. César se muestra agresivo para continuar con su papel y deja claro que no piensa dejar que lo culpen por un crimen que no ha cometido.

“Ya nadie te acusa del asesinato de Emilio Vega. Amanda, lo siento, todo señala que tu padre es el asesino”, informa el guardia a la pareja. ¿Qué pasará ahora? ¿Ingresará Octavio en prisión?

Las palabras de Mariví hacen dudar a Amanda sobre su futura maternidad: "Tienes que sacrificar muchos aspectos de tu vida"

Las palabras de Mariví hacen dudar a Amanda sobre su futura maternidad: “Tienes que sacrificar muchos aspectos de tu vida”

Octavio, en el punto de mira
La propuesta de David que podría cambiar el futuro de Carmen
Amanda se sincera con César en su momento más vulnerable
La joven le desvela al mexicano que sigue embarazada justo cuando éste se desmaya.

El siguiente paso de Saúl en su plan para acabar con Octavio
Saúl está dispuesto a cualquier cosa para seguir torturando a Octavio, y su siguiente paso es entrar en el Grupo Oramas.

La charla más dolorosa entre Octavio y Carmen en el funeral de Emilio

“Mi relación con él empeoró hasta tal punto de separarnos completamente”, le cuenta a Andrés y es que su hijo la culpó de que su padre muriese solo. Delia le confiesa a Andrés que no cree que vuelvan a verse porque cada vez ella está más enferma y teme moriste sin volver a ver a su hijo.

Sara ata cabos al recordar una conversación con su padre: “La culpa de todo es de Saúl”

