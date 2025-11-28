La Guardia Civil comunica a Amanda que César ya no está en peligro: “Todo señala que tu padre es el asesino”

Amanda ha conseguido curarle la herida a César, pero ambos saben que el tiempo sigue jugando en su contra porque la Guardia Civil está detrás del mexicano. Ninguno se imagina que la investigación ha pegado un giro de 180 grados.

La Guardia Civil da con el paradero de César y él, para evitar que Amanda se meta en líos por haberle ayudado, intenta hacerles creer que la tiene retenida y que la ha obligado a quedarse a su lado.

“Esto no se lo cree nadie”, le recalca al mexicano uno de los guardias. César se muestra agresivo para continuar con su papel y deja claro que no piensa dejar que lo culpen por un crimen que no ha cometido.

“Ya nadie te acusa del asesinato de Emilio Vega. Amanda, lo siento, todo señala que tu padre es el asesino”, informa el guardia a la pareja. ¿Qué pasará ahora? ¿Ingresará Octavio en prisión?