Capítulo 447

Marta y Cloe, cada vez más cerca: “Creo que de esta unión va a salir algo muy especial”

La francesa y la hija de Damián tienen muchas más cosas en común de lo que creían.

Marta y Cloe han empezado a trabajar juntas y la química y conexión entre ambas aumenta por momentos.

Juntas están diseñando un nuevo perfume y, ya que están cada día trabajando codo con codo, deciden que lo lógico es empezar a tutearse.

Mientras trabajan,Cloe le dice a Marta que se ha manchado un poco el ojo por la máscara de pestañas, una situación que incomoda un poco a Marta. “Estás perfecta”, le dice después.

La empresaria sigue hablando del perfume cómo si nada y después la francesa le hace una propuesta: le dice que podrían irse juntas a Toledo para inspirarse y encontrar algo nuevo para ese diseño que nunca se haya hecho hasta ahora.

Marta, algo nerviosa, acepta mientras empieza a darse cuenta de que tiene muchas cosas en común con la representante de Brossard.

“Creo que de esta unión va a salir algo muy especial”, le dice Cloe dejando a Marta todavía más descolocada. ¿Qué pasará ahora?, ¿estará empezando a surgir algo entre ambas? ¡No te pierdas todo lo que va a pasar en Sueños de libertad!

