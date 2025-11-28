El elenco de Las Hijas de la Criada brilla en la alfombra roja de su gran premiere

Los protagonistas de Las Hijas de la Criada han brillado como nunca en la alfombra roja de su premiere en los Cines Callao de Madrid. Una noche especial en la que actores, autora y el resto del equipo han disfrutado entre flashes, aplausos y mucha emoción, a solo unos días del estreno de la serie en atresplayer el 30 de noviembre.

La periodista Sonsoles Ónega, autora de la novela ganadora del Premio Planeta 2023, ha vivido la premiere con los actores, celebrando que la adaptación de su historia llega precisamente el día de su cumpleaños.

Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández han deslumbrado ante las cámaras, acompañados por Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Camila Bossa y el resto del elenco, que ha derrochado complicidad y ganas de disfrutar del momento. Risas, abrazos y mucha ilusión han marcado una velada en la que todos han compartido la expectación por lo que está por llegar.

La serie promete emocionar con su historia ambientada en la Galicia de principios del siglo XX, donde secretos, venganzas y pasiones cambian para siempre la vida de dos familias. Con una premiere llena de energía y emoción, todo está listo para que Las Hijas de la Criada conquiste a los espectadores a partir del 30 de noviembre en atresplayer.