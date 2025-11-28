Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 447

Andrés vuelve a casa y descubre que Begoña y Gabriel han adoptado a Julia

El matrimonio se convierte legalmente en los padres de la pequeña.

Damián, que tenía la tutela de Julia, ha dado su brazo a torcer y ha decidió firmar para que Begoña y Gabriel sean los padres adoptivos de Julia. ¡La niña no puede estar más contenta!

Tras la firma, Julia corre a los brazos de Damián y le dice a su abuelo que siempre le va a querer mucho.

En ese momento, Andrés vuelve a casa. ¡Por fin ha vuelto de Tenerife!

La familia le cuenta que Julia ya es hija legalmente de Begoña y Gabriel y el joven, aunque se muere de rabia, finge delante de la niña: “SI tú estás contenga, todos contentos”, le dice.

Damián le dice que se alegra mucho por su vuelta y Andrés le pide perdón por no haberle dicho dónde estaba y no les cuenta dónde estuvo en realidad.

Con cierta ironía, Andrés les dice a Begoña y a Gabriel que les quedó una cosa pendiente y es felicitarlos por su boda: “Enhorabuena a los dos”.

¿Qué pasará ahora?, ¿les contará a todos lo que descubrió en Tenerife o seguirá guardando el secreto?

Capítulo 447

