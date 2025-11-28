Antena 3 LogoAntena3
Resumen

Capítulo 447 de Sueños de libertad; 28 de noviembre: Joaquín celebra la puesta en marcha de su negocio con su familia

Joaquín le cuenta a Digna como está a un paso de conseguir un nuevo cliente.

En el Capítulo de Sueños de Libertad de hoy…

Cloe y Marta han seguido entendiéndose de maravilla. ¡Hasta la francesa hasta ha propuesto tutearse!

Por su parte, María sigue celosa de que a Gabriel le vaya bien con Begoña. Así, la enfermera le ha propuesto que ella se centre “en su vida con Andrés”, para que ella pueda centrarse en la suya, con la que es ahora su nueva familia. Pero a pesar de que María ha intentado acercarse al joven de La Reina, este no tiene el más mínimo interés en ella.

Además, Begoña y Cloe han seguido trabajando juntas mano a mano, ¡siempre se han entendido de maravilla! Y sobre el tema laboral… Cloe le ha propuesto a María una oferta de trabajo, que a ella le ha hecho mucha ilusión. ¿Qué esperará la francesa de ella exactamente?

Gema no sigue demasiado bien de salud y es que ha seguido sufriendo de mareos. Por su parte, Joaquín ha comentado con Digna que es muy posible que esté a un paso de conseguir nuevos clientes para su nuevo negocio. Así, todos los Merino han brindado celebrando el buen momento que atraviesa la familia y deseándole éxito a Joaquín con su nueva empresa.

Gabriel y Begoña están a un paso de adoptar oficialmente a Julia. Y es que tan solo hace falta que lo apruebe un juez. Algo que, a Damián, entristece profundamente.

Por otro lado, Cristina le ha contado a Luis lo que sucedió con Beltrán: ¡él ha anulado la boda con Loreto cuando tenía todo preparado ya! ¿La reacción de Cristina? Por supuesto le ha dicho que lo suyo ya había acabado hace meses.

Cuando Begoña le ha preguntado a Andrés por el viaje, este se ha inventado todo sobre donde estuvo. No ha querido dar muchos detalles sobre sus días por Tenerife y sus conversaciones con Delia, la madre de Gabriel.

Por último, Carmen ha hablado con David. “¿Nos has visto discutir no?”, le ha preguntado. A lo que David le ha quitado importancia. ¿Qué tal seguirán las cosas entre Carmen y Tasio?

