“Tú solo eres la hija de la criada”: un Jaime completamente cambiado desprecia y amenaza a Clara

El joven se parece cada vez más a Gustavo: le hace desplantes a su mujer, la controla y le advierte que ella no tiene derecho a herencia alguna.

Jaime ha cambiado radicalmente desde que se casó con Clara y cada vez se parece más a Gustavo: vive atormentado, se refugia en el alcohol y no encuentra explicación a las desgracias que le han pasado.

Su actitud en la cena con el periodista de Madrid, Plácido, ha sido vergonzosa. Ha mandado callar a su mujer y la ha tratado como el antiguo Jaime nunca lo hubiese hecho. Hasta el madrileño se ha quedado sorprendido.

“No vuelvas a tratarme así”, le dice Clara cuando están solos en la habitación. Sin embargo, Jaime continúa mostrando una actitud de superioridad y le deja claro que no debe meterse en sus asuntos.

“Ándate con ojo. El heredero soy yo. Tú solo eres la hija de la criada”, le dice Jaime con un tono amenazante a su mujer antes de que abandone la habitación. El hijo de Inés está irreconocible y Clara cada vez más apagada.

Las hijas de la criada arrasa en atresplayer y se convierte en el mejor estreno de la plataforma en los últimos tres años

