“Es una mujer increíble”: Jaime confiesa a su padre que se ha enamorado

A pesar de no haber recibido en mejor recibimiento posible por parte de su familia, Gustavo ha conseguido acercar posturas con Jaime al comprometerse ayudar a saldar las deudas de La Deslumbrante.

Durante una conversación entre padre e hijo en mitad de una partida de Ajedrez, Jaime se atreve a preguntarle a Gustavo si el verdadero motivo por el que se distanciaron Inés y él es porque hubo otra mujer, algo que el empresario niega rotundamente.

“La vida no es siempre como esperamos y no a veces no es fácil hacer lo correcto. Cuando te enamores lo entenderás”, le explica Gustavo a su hijo. Al ver la cara de Jaime, el empresario enseguida se da cuenta de que ya hay alguien en su vida.

“De una mujer increíble, lo que pasa es que ella aún no me ve como un posible novio y yo no le he dicho lo que siento”, le cuenta Jaime muy emocionado a su padre. ¿Se estará refiriendo a Clara?