Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 5

“Es una mujer increíble”: Jaime confiesa a su padre que se ha enamorado

A pesar de que sigue molesto con él por haberse desentendido de la familia durante tantos años, el joven ha decidido sincerarse con Gustavo.

“Es una mujer increíble”: Jaime confiesa a su padre que se ha enamorado

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

A pesar de no haber recibido en mejor recibimiento posible por parte de su familia, Gustavo ha conseguido acercar posturas con Jaime al comprometerse ayudar a saldar las deudas de La Deslumbrante.

Durante una conversación entre padre e hijo en mitad de una partida de Ajedrez, Jaime se atreve a preguntarle a Gustavo si el verdadero motivo por el que se distanciaron Inés y él es porque hubo otra mujer, algo que el empresario niega rotundamente.

“La vida no es siempre como esperamos y no a veces no es fácil hacer lo correcto. Cuando te enamores lo entenderás”, le explica Gustavo a su hijo. Al ver la cara de Jaime, el empresario enseguida se da cuenta de que ya hay alguien en su vida.

“De una mujer increíble, lo que pasa es que ella aún no me ve como un posible novio y yo no le he dicho lo que siento”, le cuenta Jaime muy emocionado a su padre. ¿Se estará refiriendo a Clara?

Un encuentro lleno de indirectas: Catalina muestra su clasismo en su primera conversación con Braulio

Un encuentro lleno de indirectas: Catalina muestra su clasismo en su primera conversación con Braulio

Antena 3» Series» Las hijas de la criada

Publicidad

Series

“Es una mujer increíble”: Jaime confiesa a su padre que se ha enamorado

“Es una mujer increíble”: Jaime confiesa a su padre que se ha enamorado

El inquietante reencuentro de Catalina y Gustavo en Punta do Bico: “¿Qué te dijo Renata antes de morir?”

El inquietante reencuentro de Catalina y Gustavo en Punta do Bico: “¿Qué te dijo Renata antes de morir?”

Gustavo se encuentra con el rechazo de Inés en su vuelta a Galicia: “Tú ya no tienes una familia aquí”

Gustavo se encuentra con el rechazo de Inés en su vuelta a Galicia: “Tú ya no tienes una familia aquí”

Begoña Montes en el capítulo 456 de Seños de Libertad
Semana del 29 de diciembre al 2 de enero

Avance semanal de Sueños de libertad: Isabel, dispuesta a desenmascarar a Gabriel frente a Begoña

Halis
Avance

“¡Ya no somos nada para ti!”: Halis repudia a Asuman tras filtrarse su vídeo íntimo y humillar a los Korhan

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián confirma las sospechas de Andrés tras visitar a Remedios en la cárcel
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián confirma las sospechas de Andrés tras visitar a Remedios en la cárcel

Damián no duda en ir a hablar con Remedios para intentar descubrir la verdad.

Raúl Sanz
Contenido exclusivo

Raúl Sanz avisa sobre el final de La Encrucijada y una escena particular con Amanda: “Me resultó inesperado”

El actor, que interpreta a Saúl Garza en la ficción, deja claro que nos esperan muchos giros inesperados en los últimos capítulos.

El mensaje navideño de Nancho Novo para los fans de Sueños de libertad: "Quiero desearos todo lo mejor"

El mensaje navideño de Nancho Novo para los fans de Sueños de libertad: "Quiero desearos todo lo mejor"

Seyran

Así se vive el rodaje de Una nueva vida en Antena 3: bromas, complicidad y momentos únicos

Capítulo 465 de Sueños de libertad; 26 de diciembre: Damián, decidido a averiguar toda la verdad sobre Gabriel

Capítulo 465 de Sueños de libertad; 26 de diciembre: Damián, decidido a averiguar toda la verdad sobre Gabriel

Publicidad