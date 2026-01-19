"Estoy creciendo a su lado": los protagonistas de Las hijas de la criada confiesan qué se llevan de su personaje

Las hijas de la criada ya está disponible al completo en atresplayer. En el último capítulo de la serie, hemos podido descubrir el desenlace de los personajes que nos han enamorado en las últimas semanas y hemos sentido pena al tener que despedirnos de ellos.

Al finalizar el rodaje de la ficción, quisimos preguntarles a los actores qué se llevaban de su personaje, y, aunque cada uno nos dio una respuesta diferente, todos coincidían en lo a gusto que se habían sentido rodando y la pena que les daba que el proyecto se acabase.

"A mí Renata me ha dado agallas, porque yo soy una persona bastante insegura", nos explicaba Carlota Baró. La actriz ha sacado garra para dar vida a uno de los personajes más potentes de la serie y nos ha hecho quererla.

Martina Cariddi, por su parte, nos ha confesado que Catalina le ha ayudado "a sanar" cosas de su vida y de su historia. "Creo que estoy creciendo a su lado", aseguraba. ¡Escucha todo lo que nos han contado los actores dándole al play al vídeo de arriba!