La verdad por fin sale a la luz: Jaime y Catalina entregan a Clara la confesión de Gustavo

La muerte de doña Inés ha destrozado a Clara. La joven se siente muy perdida, no es feliz en su matrimonio y su única ilusión es viajar a Madrid para reencontrarse con Plácido. Antes de hacerlo, ha querido visitar la tumba de doña Inés, sin imaginarse que, minutos después, su vida cambiaría por completo.

Catalina ha regresado a Punta do Bico y ha mantenido con su hermano una conversación que debían haber tenido hace mucho tiempo. Los dos se dan cuenta de que ambos saben la verdad sobre sus orígenes y deciden compartir también esta información con Clara para que descubra de una vez por todas quién es en realidad.

Jaime le entrega en el cementerio a Clara la carta póstuma que Gustavo le había dejado confesándole toda la verdad y que no se había atrevido a darle hasta ahora. La cara de la joven cambia por completo y sus manos de paralizan.

"Yo lo sabía. Renata me lo contó, pero nunca tuve el valor de hablarlo con vosotros ni con madre. Nunca podré perdonármelo", se lamenta por detrás Catalina. ¿Qué pasará ahora? ¿Podrá continuar Clara con su vida?