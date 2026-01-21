“No hay ningún texto, pero se cuenta mucho”: los actores de Las hijas de la criada confiesan cuál ha sido su escena favorita

Las hijas de la criada nos ha regalado grandes momentos a lo largo de sus ocho capítulos. Cada personaje ha protagonizado escenas únicas y los protagonistas han conseguido transmitirnos su alegría y su dolor a través de los textos.

Hemos querido preguntarles a varios de los actores cuál de todas las escenas en las que han participado es su favorita y Roque Ruíz lo tiene claro: el primer encuentro entre Braulio y Catalina. ¿Quién nos iba a decir en ese momento que acabarían formando una familia?

Por su parte, Judith Fernández ha destacado una de las últimas escenas de la serie, el encuentro de Clara y Catalina en una playa tras descubrirse la verdad. “Nunca se echan culpas entre ellas. Hay otras personas que han hecho que aquí haya una separación”, explicaba.

Álex Gadea también nos traslada al último episodio de la serie con su escena favorita, en la que “no hay ningún texto, pero se cuenta mucho”. ¡Descubre a cuál se refiere dándole play al vídeo al vídeo de arriba!