¿Cuál es la tuya?
“No hay ningún texto, pero se cuenta mucho”: los actores de Las hijas de la criada confiesan cuál ha sido su escena favorita
Álex Gadea, Judith Fernández, Alicia Armenteros, Roque Ruíz, Alba Loureiro y Federico Pérez recuerdan su secuencia preferida.
Publicidad
Las hijas de la criada nos ha regalado grandes momentos a lo largo de sus ocho capítulos. Cada personaje ha protagonizado escenas únicas y los protagonistas han conseguido transmitirnos su alegría y su dolor a través de los textos.
Hemos querido preguntarles a varios de los actores cuál de todas las escenas en las que han participado es su favorita y Roque Ruíz lo tiene claro: el primer encuentro entre Braulio y Catalina. ¿Quién nos iba a decir en ese momento que acabarían formando una familia?
Por su parte, Judith Fernández ha destacado una de las últimas escenas de la serie, el encuentro de Clara y Catalina en una playa tras descubrirse la verdad. “Nunca se echan culpas entre ellas. Hay otras personas que han hecho que aquí haya una separación”, explicaba.
Más Noticias
- "Estoy creciendo a su lado": los protagonistas de Las hijas de la criada confiesan qué se llevan de su personaje
- La verdad por fin sale a la luz: Jaime y Catalina entregan a Clara la confesión de Gustavo
- La sucia propuesta de Antonio Barba Peláez a Clara: renunciar al trato de su vida para salvar a su amiga
Álex Gadea también nos traslada al último episodio de la serie con su escena favorita, en la que “no hay ningún texto, pero se cuenta mucho”. ¡Descubre a cuál se refiere dándole play al vídeo al vídeo de arriba!
Publicidad