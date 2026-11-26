Esto es todo lo que va a pasar en el próximo capítulo

Gabriel volverá a intimidar a Begoña, amenazándola con apartarla definitivamente de sus hijos si su familia vuelve a intentar apartarla de la dirección de la empresa.

Por otro lado, Julia guardará silencio sobre lo que vio entre Gabriel y Beatriz en la casa del bosque, aterrorizada por las amenazas de su niñera. Además, Beatriz volverá a intimidar a la pequeña: si habla, ella y su hermano no volverán a ver a su madre.

Después, Gabriel y Beatriz pactarán una versión de lo ocurrido: la niñera asegurará que Gabriel la obligó a acompañarlo y la amenazó con despedirla.

Mabel querrá aclarar las cosas con Josema después de su beso, pero el arquitecto volverá a marcar distancias con la joven.

Los rumores sobre Tasio y Paula llegarán a Damián, que se mostrará decepcionado con su hijo.

Y don Agustín y sor Amparo se abrirán en canal y recordarán su pasado acercándose más que nunca…

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.