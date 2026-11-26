Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Josema vuelve a poner distancia con Mabel tras su beso en secreto
El próximo capítulo de Sueños de libertad…Julia sentirá mucho miedo cada vez que se cruce con Beatriz, Mabel querrá aclarar las cosas con Josema tras su apasionado beso y Bianca visitará a Marta para hablar con ella.
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Esto es todo lo que va a pasar en el próximo capítulo
Gabriel volverá a intimidar a Begoña, amenazándola con apartarla definitivamente de sus hijos si su familia vuelve a intentar apartarla de la dirección de la empresa.
Por otro lado, Julia guardará silencio sobre lo que vio entre Gabriel y Beatriz en la casa del bosque, aterrorizada por las amenazas de su niñera. Además, Beatriz volverá a intimidar a la pequeña: si habla, ella y su hermano no volverán a ver a su madre.
Después, Gabriel y Beatriz pactarán una versión de lo ocurrido: la niñera asegurará que Gabriel la obligó a acompañarlo y la amenazó con despedirla.
Mabel querrá aclarar las cosas con Josema después de su beso, pero el arquitecto volverá a marcar distancias con la joven.
Los rumores sobre Tasio y Paula llegarán a Damián, que se mostrará decepcionado con su hijo.
Y don Agustín y sor Amparo se abrirán en canal y recordarán su pasado acercándose más que nunca…
¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.
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