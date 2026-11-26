Sinem Ünsal sigue compartiendo con sus seguidores algunos de los mejores momentos de su viaje a Nueva York con motivo de los Premios Emmy Internacionales.

En esta ocasión, la actriz que da vida a Alya en En tierra lejana ha publicado en su perfil de Instagram un álbum de once fotografías que ha revolucionado a sus seguidores.

Con un elegante vestido negro de escote palabra de honor y corte sirena, un complemento de plumas y unos largos pendientes brillantes, Sinem ha posado en mitad de las calles de Nueva York, rodeada de rascacielos y con los característicos taxis amarillos de la ciudad de fondo.

La actriz turca también se ha dejado fotografiar de lo más sonriente frente al emblemático Radio City Music Hall.

“NYC”, ha escrito Sinem junto a un corazón blanco. Tres letras han sido suficientes para acompañar una publicación que ya acumula miles de comentarios.

Acostumbrados a verla recorrer las calles de Mardin en la piel de Alya, los seguidores de En tierra lejana han podido disfrutar de una imagen muy diferente de la actriz, ¡como si de una estrella de Hollywood se tratase!