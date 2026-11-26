Después de que Nadim haya cambiado su declaración en el juicio, Ecmel se ha reunido con él para asegurarse de que ambos cumplen su parte del trato. Y es que el padre de Boran tiene información muy comprometida sobre Nadim, relacionada con la muerte de su hermano Asem, el marido de Sadakat.

Ecmel le ha contado que el hijo del sicario contratado para matar a Asem acaba de salir de la cárcel y le ha revelado lo que ocurrió hace años. Según ha dicho, Nadim ordenó el asesinato, acabó con la vida del sicario y culpó después a su hermano, Suleyman Baybars.

“Yo no guardo secretos, los uso”, le ha advertido Ecmel, dejando claro que conoce la verdad y que está dispuesto a utilizarla. Así ha conseguido que Nadim cambie su testimonio y evite que Boran acabe en prisión.

Pero Ecmel no quiere correr riesgos. Tras la conversación, ha llamado a uno de sus hombres, que tiene localizado al hijo del sicario: “Ya no necesitaremos que hable más. Haz lo que debas”.

El hombre ha suplicado por su vida, pero Ecmel está decidido a impedir que el secreto salga a la luz. ¿Qué pasará si Sadakat y los Albora descubren quién estuvo detrás de la muerte de Asem?