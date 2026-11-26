Desde que conocimos a Zeynep en El secreto, la joven nos ha conquistado por su bondad, su valentía y esa forma tan suya de decir lo que piensa, incluso cuando sabe que sus palabras pueden incomodar a los demás.

Pero ¿cuánto hay de Cemre Baysel en Zeynep? La actriz turca ha hablado sobre su personaje en una entrevista publicada por Kanal D, la cadena que emite la serie en Turquía.

Cemre ha explicado que, a la hora de aceptar un proyecto, le gusta valorar qué puede aportar al personaje y hasta qué punto se identifica con él. En el caso de Zeynep, ha encontrado varias similitudes que le han permitido interpretarla con mayor naturalidad.

La sinceridad es una de las cualidades que ambas comparten, aunque Cemre reconoce que, a diferencia de su personaje, ella mide un poco más sus palabras.

Pero, si se conocieran fuera de la ficción, ¿podrían llegar a ser amigas? La actriz lo tiene muy claro: “Sería amiga de Zeynep”. Cemre considera que todo el mundo debería tener a su lado una amiga como ella: una mujer fuerte, que sabe lo que dice y cuya opinión es respetada por los demás.

Después de conocer un poquito mejor a Zeynep cada domingo en Antena 3, ¿a quién no le gustaría tener una amiga como ella?