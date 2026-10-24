Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Su despedida

El último gesto de amor de Jaime: entrega La Deslumbrante a Clara y se marcha para empezar de cero

Tras firmar el divorcio, Jaime ha tomado la decisión más dura de su vida. Para salvar a Clara y a La Deslumbrante, ha renunciado a su parte del negocio y ha decidido marcharse de Punta do Bico, dejando atrás el pasado y todo lo que aún le duele.

El último gesto de amor de Jaime

El último gesto de amor de Jaime: entrega La Deslumbrante a Clara y se marcha para empezar de cero

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

La vida en Punta do Bico ha dado demasiadas vueltas y Jaime lo sabe mejor que nadie. Después de años de tensiones, de secretos familiares que han terminado estallando y de un matrimonio que no ha podido soportar el peso de la verdad, ha llegado el momento de poner punto final.

Él se ha acercado a Clara tras firmar los papeles que separan sus caminos definitivamente. “Ya está. Solo necesitan tu firma y estaremos divorciados”, le ha dicho con tristeza. Acto seguido, le ha hecho una propuesta que ella jamás habría imaginado. Consciente de que La Deslumbrante está en peligro por las deudas y el chantaje de Barba Peláez, le ha ofrecido venderle su parte del negocio.

Cuando Clara, abrumada por la situación económica, le ha confesado que no puede pagarlo, él la ha sorprendido con una pregunta que parecía una broma, pero que era el mayor gesto de amor que le quedaba: “¿Tienes una peseta?”. Ante el asombro de ella, se lo ha dejado claro: “Tú eres la única persona capaz de sacar La Deslumbrante adelante”.

El joven sabe que para que su hermana brille y el negocio sobreviva, tiene que marcharse. “Yo me iré a Vigo. Sí, necesito alejarme del Pazo, del negocio... Necesito alejarme de ti”, ha confesado con el corazón en la mano. Sabe que mientras se miren, el pasado seguirá doliendo, y para que ella sea libre de verdad, él debe emprender su propio camino.

Con su marcha, se cierra una etapa de mentiras en el Pazo. Ahora, el futuro de la familia queda en manos de Clara y Catalina para levantar juntas la conservera, honrando por fin la memoria de doña Inés. Entre las máquinas y las risas de la pequeña Adela, las dos hermanas han entendido que el destino las ha unido para siempre. Es el comienzo de una nueva era donde las mujeres, por fin, son las dueñas de su propio futuro.

Así termina Las hijas de la criada: Clara y Catalina honran la memoria de doña Inés y apuestan por La Deslumbrante

Así termina Las hijas de la criada: Clara y Catalina honran la memoria de doña Inés y apuestan por La Deslumbrante

Antena 3 » Series » Las hijas de la criada

Publicidad

Series

El último gesto de amor de Jaime

El último gesto de amor de Jaime: entrega La Deslumbrante a Clara y se marcha para empezar de cero

Ana Carlota

Las curiosidades que no sabías sobre la actriz Ana Carlota Fernández: "Soy más de improvisar"

La historia de amor de Recep Usta, de Hermanos, y Gizem Sevim, Ebru en El secreto

¡Parejaza! La historia de amor de Recep Usta, de Hermanos, y Gizem Sevim, Ebru en El secreto

Ozan Akbaba tiene claro qué define a Cihan Albora en En tierra lejana: su sentido de la justicia
En tierra lejana

Ozan Akbaba tiene claro qué define a Cihan Albora en En tierra lejana: su sentido de la justicia

Gabriel
Resumen

Capítulo 675 de Sueños de libertad; 23 de octubre: Gabriel se enfrenta a los De la Reina para recuperar a Julia

Begoña
Capítulo 675

"Un buen padre pide perdón cuando se equivoca": Begoña anima a Gabriel a disculparse con Julia

Gabriel y Begoña hablan sobre el conflicto con Julia, y él deja claro que no es mal padre. Por lo que Begoña le anima a que haga las paces con ella y reconozca su error.

Fina
Capítulo 675

Fina se desahoga con Claudia sobre marcharse con Bianca: "No sé qué quiero hacer"

Fina le ha explicado a su amiga el lío amoroso que tiene y que no sabe qué hacer. ¿Se irá a Argentina con ella?

Andrés

Gabriel obliga a Andrés y Marta a que estén presentes en la inauguración de Brossard España

Damián

Damián se enfrenta a Gabriel: “No voy a permitir que utilices a mi nieta para hacerme daño”

Cihan Deniz, secuestrado por Ecmel

“Os golpearé donde más duele”: Ecmel secuestra a Cihan Deniz y amenaza con matarlo

Publicidad