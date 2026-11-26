Capítulo 698
Mabel y Josema caen en la tentación y se funden… ¡en un apasionado beso!
La joven se lanza y besa al arquitecto que le responde con otro inesperado beso.
Publicidad
Mabel está cada día más enamorada de Josema y está dispuesta a luchar por esa relación.
No le importa ni la deferencia de edad que les separa, ni lo que digan sus padres o los comentarios de la gente.
Sin embargo, a Josema sí. Todo eso le importa mucho y por eso intenta poner distancia con la hija de sus amigos, aunque le ha reconocido a ella que le gusta y mucho.
Por eso, Mabel no está dispuesta a tirar la toalla y busca cualquier excusa para acercarse a él y conseguir que deje de esconder lo que siente.
La joven deja a un lado sus miedos y… ¡se lanza a besar al arquitecto, que no puede resistirse a lo que lleva tiempo intentando evitar!
Finalmente, Mabel y Josema sucumben a la atracción que existe entre ellos y protagonizan un apasionado beso.
¿Será este beso el comienzo de algo más entre Mabel y Josema? ¡Habrá que descubrirlo!
Publicidad