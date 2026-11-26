Gabriel se ha llevado a los niños para vengarse de su familia por querer alejarle de la dirección de la empresa.

El abogado ha intentado engañar a Julia para que no se dé cuenta de lo que está ocurriendo en realidad, pero la pequeña se dio cuenta de que algo raro estaba ocurriendo por lo que intentó huir con su hermano Juanito.

Gabriel, entonces, se dio cuenta de que no podía seguir reteniendo a los niños y ha decidido por fin volver a casa.

La pequeña ha ido corriendo a abrazar a su familia y Begoña ha roto a llorar de emoción al volver a ver sus hijos.

Gabriel ha seguido con su mentira y le ha preguntado a Begoña por qué no fue con ellos a la casa del bosque y la enfermera ha decidido seguirle el juego por proteger a Julia.

Pero, después a solas Begoña ha estallado contra él y le ha pedido explicaciones por haberse llevado a sus hijos sin su consentimiento. ¡Casi se muere del disgusto!

Gabriel le ha respondido que no le han dejado otra opción y les ha hecho una dura amenaza: si vuelven a intentar apartarle de la empresa, se llevará a los niños y, esta vez, para siempre.