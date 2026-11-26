Claudia tiene muchas ganas de formar una familia. La joven se lo planteó a Miguel, pero él tiene claro que no quiere tener hijos.

Por eso, la sobrina de Manuela se ha visto obligada a tomar una de las decisiones más difíciles de du vida: poner fin a su relación con Miguel.

Aunque, ella le sigue queriendo y mucho, no está dispuesta a renunciar a su sueño.

“Yo quiero ser madre y está claro que contigo no lo voy a ser”, le confiesa a Miguel para continuar su discurso diciéndole que cree que los mejor es que cada uno sigua su camino.

Miguel se queda muy sorprendido. No quiere romper su relación, pero acepta su decisión y cree que lo más justo es que se separen ya que él no le puede cumplir ese deseo.

“Aunque para mí lo mejor sería seguir, no te lo voy a pedir porque te quiero demasiado”, le dice antes de su despedida.

¿Será este el final definitivo de #Claumi?