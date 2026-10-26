"El cameo no me lo va a quitar nadie": así se imaginaría Sonsoles Ónega una segunda temporada da Las hijas de la criada

Las hijas de la criada nos ha dejado a todos impactados con su final. A pesar de la pena que nos ha dado ver cómo doña Inés fallecía sin saber la verdad, Clara y Catalina han decidido homenajearla poniéndose ambas al frente de La Deslumbrante.

Aunque la historia parece tener un final cerrado, como siempre hay un hilo del que tirar, le hemos preguntado a Sonsoles Ónega cómo se imaginaría una segunda temporada de la serie. Su libro finaliza con una Clara y una Catalina ya en la tercera edad, pero en la serie todavía se encuentran en la treintena, por lo que les quedaría muchas cosas por vivir.

Aunque Sonsoles no tiene claro cómo podría continuar esta historia, lo que sí ha dejado claro es que le encantaría hacer un cameo en ella, ya que con la primera temporada se ha quedado con las ganas. ¡Escucha todo lo que nos ha contado dándole al play al vídeo de arriba!