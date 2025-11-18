Hijo de Inés y Gustavo
Así ve Álex Villazán a Jaime en Las hijas de la criada: “Tiene muchísima similitud con su madre”
El actor interpreta al hijo mayor de los Valdés Lazariego en la nueva serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega.
En la nueva serie basada en la novela de Sonsoles Ónega, Las hijas de la criada, Álex Villazán interpreta a Jaime es el hijo mayor de los Valdés Lazariego que tiene una de las evoluciones más interesantes en el desarrollo de la historia
El actor define a Jaime como “un joven que quiere intentar hacer las cosas bien todo el rato”. Tiene mucha similitud con su madre, encarna sus valores y tiene una conciencia del bien y del mal muy similar a doña Inés.
Su relación con su padre es “de profundo respeto”, muy acorde a la moral de la época, y con su madre “hay una admiración increíble por su forma de enfrentar las cosas y por su labor social”, tal y como nos ha explicado el actor.
Jaime está aprendiendo constantemente y se verá obligado a adaptarse a las circunstancias y los cambios de su familia. ¡Descubre más sobre él dándole al play al vídeo de arriba!
