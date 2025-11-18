Así ve Álex Villazán a Jaime en Las hijas de la criada: “Tiene muchísima similitud con su madre”

En la nueva serie basada en la novela de Sonsoles Ónega, Las hijas de la criada, Álex Villazán interpreta a Jaime es el hijo mayor de los Valdés Lazariego que tiene una de las evoluciones más interesantes en el desarrollo de la historia

El actor define a Jaime como “un joven que quiere intentar hacer las cosas bien todo el rato”. Tiene mucha similitud con su madre, encarna sus valores y tiene una conciencia del bien y del mal muy similar a doña Inés.

Su relación con su padre es “de profundo respeto”, muy acorde a la moral de la época, y con su madre “hay una admiración increíble por su forma de enfrentar las cosas y por su labor social”, tal y como nos ha explicado el actor.

Jaime está aprendiendo constantemente y se verá obligado a adaptarse a las circunstancias y los cambios de su familia. ¡Descubre más sobre él dándole al play al vídeo de arriba!