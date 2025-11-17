Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe le propone a Luz comprar la fórmula de su milagrosa crema

La francesa le dice a la doctora que desde Brossard están interesados en comercializar su milagrosa crema.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Damián volverá a alejarse de Digna. Él ve con buenos ojos que Gabriel se convierta en el padre de Julia, pero Digna sigue sin fiarse de él. ¿Qué pasará?

Por otro lado, Luis le propondrá a Cristina volver a trabajar juntos despertando una gran sonrisa en la hija de Irene. ¿Pensará que esta es una manera de acercarse al perfumista?, ¿Cómo reaccionará Luz cuando descubra que su marido va a volver a trabajar codo a codo con ella?

Digna sorprenderá a Gema: ¡se ha postulado para un puesto en el colegio de Julia! Cree que así podrá contribuir con su sueldo a la familia.

Además, Claudia seguirá muy enfadada después de que Cloe le haya comunicado que Brossard quiere cerrar la casa cuna. La joven le planteará a la francesa una posible solución para evitar el cierre definitivo del proyecto en el que tanto ha trabajado.

Joaquín descubrirá unas planchas de plástico con burbujas que protegen los tarros de cristal y los productos frágiles y se planteará la idea de comercializarlo en España montando su negocio de embalaje ya, que por el momento, solo se vende en Estados Unidos.

Y Cloe se quedará encantada al probar la crema de Luz y Begoña y le propondrá a la doctora que le vendrá la fórmula de la misma para comercializarla en la tienda. ¿Qué le responderá la doctora?

No te pierdas todo lo que va a pasar y adelántate al próximo capítulo de Sueños de libertad en atresplayer.

Series

