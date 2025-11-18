Seren saca las garras y le da un demoledor aviso a Maral en el hospital

Seren y Maral se han cruzado por casualidad en el pasillo del hospital. La residente, al ver que la máquina de café no funcionaba y que Seren se había quedado sin poder servirse, le ha ofrecido uno de los dos que llevaba en la mano.

La esposa de Uras lo ha aceptado con educación, aunque la tensión entre las dos se ha sentido desde el primer instante. Las miradas lo decían todo.

Pronto han empezado las indirectas. Maral ha mencionado a Uras, dejando caer que entre ellos hay más confianza de la que parece. Seren ha intentado mantener la calma, pero su incomodidad ha sido evidente.

La joven residente, segura de sí misma, ha dejado claro que sabe moverse y que no teme decir lo que piensa. Entonces, Seren ha decidido responder. Le ha recordado que Uras puede ser un buen hombre… pero que ella no lo es. Así, sin rodeos, le ha dejado claro que debe tener cuidado.

Seren ha sacado las garras. Aunque está buscando abogado para divorciarse, no piensa dejarse humillar. Y Maral, cada vez más atrevida, parece dispuesta a todo con tal de acercarse a Uras.