Renacer 17 de noviembre

Seren saca las garras y le da un demoledor aviso a Maral en el hospital

La doctora ya no soporta las insinuaciones de Maral sobre Uras y le deja claro que no piensa dejarse humillar.

Seren y Maral se han cruzado por casualidad en el pasillo del hospital. La residente, al ver que la máquina de café no funcionaba y que Seren se había quedado sin poder servirse, le ha ofrecido uno de los dos que llevaba en la mano.

La esposa de Uras lo ha aceptado con educación, aunque la tensión entre las dos se ha sentido desde el primer instante. Las miradas lo decían todo.

Pronto han empezado las indirectas. Maral ha mencionado a Uras, dejando caer que entre ellos hay más confianza de la que parece. Seren ha intentado mantener la calma, pero su incomodidad ha sido evidente.

La joven residente, segura de sí misma, ha dejado claro que sabe moverse y que no teme decir lo que piensa. Entonces, Seren ha decidido responder. Le ha recordado que Uras puede ser un buen hombre… pero que ella no lo es. Así, sin rodeos, le ha dejado claro que debe tener cuidado.

Seren ha sacado las garras. Aunque está buscando abogado para divorciarse, no piensa dejarse humillar. Y Maral, cada vez más atrevida, parece dispuesta a todo con tal de acercarse a Uras.

Cagla consigue entrar al hospital gracias a Harun: un paso enorme desde la muerte de Tolga

Bahar lo entiende todo al ver la pelea de Uras y Seren: “No se van a divorciar”

Evren no puede ocultar los celos y le da un ultimátum a Harun: “No te acerques a Bahar”
Evren no puede ocultar los celos y le da un ultimátum a Harun: “No te acerques a Bahar”

El secreto de Harun al descubierto: el dolor que esconde detrás de su frialdad
El secreto de Harun al descubierto: el dolor que esconde detrás de su frialdad

Harun confiesa sus verdaderos sentimientos a Bahar: “Volví solo por verte”
Harun confiesa sus verdaderos sentimientos a Bahar: “Volví solo por verte”

El jefe médico no ha podido callarse más y se ha sincerado con la que fue su gran amor secreto en la universidad.

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe le propone a Luz comprar la fórmula de su milagrosa crema

La francesa le dice a la doctora que desde Brossard están interesados en comercializar su milagrosa crema.

Capítulo 438 de Sueños de libertad; 14 de noviembre: Joaquín propone montar un nuevo negocio de empaquetado de perfumes

Capítulo 438 de Sueños de libertad; 17 de noviembre: Cloe le comunica a Claudia que Brossard quiere cerrar la casa cuna

Andrés se da cuenta del engaño de María tras recuperar por completo la memoria, pero decide no decir nada de momento

Andrés se da cuenta del engaño de María tras recuperar por completo la memoria, pero decide no decir nada de momento

Digna no se fía de Gabriel: “Que te conviertas en el marido de Begoña no significa que vayas a ser un buen padre para Julia”

Digna no se fía de Gabriel: “Que te conviertas en el marido de Begoña no significa que vayas a ser un buen padre para Julia”

