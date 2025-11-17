El secreto de Harun al descubierto: el dolor que esconde detrás de su frialdad

Harun, el implacable jefe médico, ha colapsado en plena urgencia. Mientras atendía a una paciente, algo en ella le ha hecho revivir un recuerdo que lo ha dejado paralizado.

En medio del caos, ha intentado mantener la calma y le ha pedido a Yusuf que se llevara a la mujer para poder recuperar el control. Pero detrás de su frialdad se esconde un dolor que vuelve a perseguirlo.

Su mente ha viajado a su adolescencia, a los años de universidad, a una habitación de hospital donde estaba su hermana pequeña, enferma y asustada. Harun le prometió que algún día sería un gran médico y que juntos vencerían a todos los “gérmenes malos” que la hacían sufrir. Aquella promesa fue el comienzo de todo.

Sin embargo, la promesa nunca se cumplió. Su hermana murió, y con ella se apagó la parte más humana de Harun. Desde entonces, vive con el peso de no haber podido salvarla. Ese dolor lo empujó a estudiar medicina, a ser el mejor, pero también lo convirtió en un hombre duro, distante y obsesionado con el control.

Cada paciente, cada caso difícil, lo devuelve a ese momento en el que perdió lo más importante. ¿Podrá perdonarse y sanar sus heridas?