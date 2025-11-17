Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 17 de noviembre

El secreto de Harun al descubierto: el dolor que esconde detrás de su frialdad

El jefe médico pierde el control en el hospital y revive la pérdida que lo persigue desde su juventud.

El secreto de Harun al descubierto: el dolor que esconde detrás de su frialdad

Publicidad

Harun, el implacable jefe médico, ha colapsado en plena urgencia. Mientras atendía a una paciente, algo en ella le ha hecho revivir un recuerdo que lo ha dejado paralizado.

En medio del caos, ha intentado mantener la calma y le ha pedido a Yusuf que se llevara a la mujer para poder recuperar el control. Pero detrás de su frialdad se esconde un dolor que vuelve a perseguirlo.

Su mente ha viajado a su adolescencia, a los años de universidad, a una habitación de hospital donde estaba su hermana pequeña, enferma y asustada. Harun le prometió que algún día sería un gran médico y que juntos vencerían a todos los “gérmenes malos” que la hacían sufrir. Aquella promesa fue el comienzo de todo.

Sin embargo, la promesa nunca se cumplió. Su hermana murió, y con ella se apagó la parte más humana de Harun. Desde entonces, vive con el peso de no haber podido salvarla. Ese dolor lo empujó a estudiar medicina, a ser el mejor, pero también lo convirtió en un hombre duro, distante y obsesionado con el control.

Cada paciente, cada caso difícil, lo devuelve a ese momento en el que perdió lo más importante. ¿Podrá perdonarse y sanar sus heridas?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

El secreto de Harun al descubierto: el dolor que esconde detrás de su frialdad

El secreto de Harun al descubierto: el dolor que esconde detrás de su frialdad

Harun confiesa sus verdaderos sentimientos a Bahar: “Volví solo por verte”

Harun confiesa sus verdaderos sentimientos a Bahar: “Volví solo por verte”

\\tramontana\Huracan\A3M\A3Multimedia\ContenidosWebs\Sueños de libertad\CAPÍTULOS\Semana 90 (del 17 al 21 de noviembre)\Capítulo 438, Lunes 17 de noviembre\Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe le propone a Luz comprar la fórmula de su milagrosa crema

Capítulo 438 de Sueños de libertad; 14 de noviembre: Joaquín propone montar un nuevo negocio de empaquetado de perfumes
Resumen

Capítulo 438 de Sueños de libertad; 17 de noviembre: Cloe le comunica a Claudia que Brossard quiere cerrar la casa cuna

Andrés se da cuenta del engaño de María tras recuperar por completo la memoria, pero decide no decir nada de momento
Capítulo 438

Andrés se da cuenta del engaño de María tras recuperar por completo la memoria, pero decide no decir nada de momento

Digna no se fía de Gabriel: “Que te conviertas en el marido de Begoña no significa que vayas a ser un buen padre para Julia”
Capítulo 438

Digna no se fía de Gabriel: “Que te conviertas en el marido de Begoña no significa que vayas a ser un buen padre para Julia”

El abogado asegura a la matriarca que se encargara de cuidar a Julia pero ella desconfía

Joaquín quiere montar un negocio de embalaje lejos de Perfumería De la Reina
Capítulo 438

Joaquín, dispuesto a emprender con un nuevo negocio de embalaje y lejos de la fábrica: "Quiero que tengamos una vida mejor"

El joven Merino quiere emprender un nuevo negocio tras renunciar a su trabajo y desvincularse del todo de la empresa familiar. ¿Qué tiene que perder?

“Un hombre que cuida a los suyos”: así define Federico Pérez a Fermín en Las hijas de la criada

“Un hombre que cuida a los suyos”: así define Federico Pérez a Fermín en Las hijas de la criada

Beltrán invita a Cristina a su boda y ella se queda completamente descolocada

Beltrán invita a Cristina a su boda y ella se queda completamente descolocada: "Me haría mucha iluisón que vinieras"

La decisión de Suna tiene un precio: Kazim la deshereda ante todos y la deja sin familia

La decisión de Suna tiene un precio: Kazim la deshereda ante todos y la deja sin familia

Publicidad