“Antes o después, lo vas a tener que pagar”: descubre la relación que une a Renata y Gustavo en Las hijas de la criada

El 30 de noviembre por fin podremos disfrutar en atresplayer de la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega y Premio Planeta 2023 que cuenta con Verónica Sánchez, Alain Hernández, Carlota Baró, Judith Fernández y Martina Cariddi como protagonistas.

En el primer capítulo de la serie, descubriremos que, a pesar de presumir de tener un matrimonio idílico con Inés, Gustavo tiene una debilidad: Renata, una de las empleadas del pazo Espíritu Santo.

El idilio de estos dos personajes no será muy largo y no acabará nada bien, ya que Renata le advertirá a Gustavo: “Antes o después, lo vas a tener que pagar”. ¡Ella es una mujer con carácter y lo va a demostrar!

Amor, traición, venganza y secretos que lo cambiarán todo es lo que promete Las hijas de la criada, disponible el 30 de noviembre en atresplayer.¡Apunta la fecha y no te pierdas el primer capítulo!