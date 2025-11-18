Dos tiktokers esquivan la seguridad del Louvre y cuelgan un retrato suyo en la sala de la Mona Lisa

El Museo del Louvre, uno de los espacios culturales más vigilados del mundo, vuelve a estar en el centro del debate por la debatible eficacia del equipo de seguridad. Hace unas semanas, el museo fue víctima del 'robo del siglo', cuando varios ladrones se introdujeron ene le edificio y tras burlar a la seguridad, robaron varias joyas por valor de 88 millones de euros.

Ahora, el Louvre vuelve a la palestra después de que dos tiktokers belgas lograran colar un retrato suyo y colgarlo en la misma sala donde se exhibe la Mona Lisa. El episodio, que fue grabado y difundido en TikTok por los autores, ha generado conmoción internacional y ha puesto en cuestión los protocolos de vigilancia del museo parisino.

Autores del suceso

Los protagonistas de la acción son Neal y Senne, dos creadores de contenido belgas conocidos por sus retos virales y bromas elaboradas. En su video, que ya suma millones de reproducciones, se les ve entrando al Louvre con una bolsa de compra aparentemente inofensiva, pero la realidad es que en su interior escondían un retrato de ambos. El cuadro, estaba enrollado y ensamblado a varias piezas de LEGO que utilizaban como marco desmontable, diseñado específicamente para pasar desapercibido durante los controles de acceso.

Según explicaron ellos mismos, el plan estaba claro: "Solo tenemos 30 segundos para hacerlo; vamos a colocar nuestro cuadro en la misma sala que la Mona Lisa", pero no era tan simple como parecía. Debían llegar a la famosa Sala de los Estados, el recinto donde se exhibe la Gioconda de Leonardo da Vinci, ensamblar el marco en cuestión de segundos y fijar la obra en una de las paredes sin que los guardias ni los visitantes se percataran. El video muestra cómo completan todo el proceso en unos treinta segundos, en un momento en el que la sala estaba menos concurrida de lo habitual, poco antes del cierre del museo.

Su intención inicial era colocar el retrato justo al lado de la Mona Lisa, pero desistieron al ver la presencia constante de guardias en el perímetro directo de la obra. "Con obras grandes es imposible pasar la seguridad", explicaron. Por ello, pegaron el cuadro en una pared lateral de la misma sala, suficientemente cerca como para causar impacto visual y mediático, pero lo bastante lejos como para no desencadenar una intervención inmediata del personal.

Reacción del museo

La acción fue detectada más tarde por los empleados del museo, que retiraron el retrato sin que se produjeran daños en otras obras. Sin embargo, el incidente ha reabierto un debate complejo para el Louvre, que en las últimas semanas ya había sido objeto de fuertes críticas tras un robo millonario de joyas históricas. La seguridad del museo, en palabras de algunos legisladores franceses "no está alineada con los estándares modernos", y este episodio de los tiktokers refuerza gravemente esas inquietudes.

Aunque los jóvenes aseguran que su objetivo era demostrar fallos en el sistema de seguridad y no causar daño, el museo estaría evaluando posibles acciones legales por introducir objetos no autorizados, alterar el entorno expositivo y registrar imágenes con intención de difundirlas como parte de una acción viral. Además, cabe destacar que no es la primera vez que estos chicos realizan algo similar: ya que llevaron a cabo una acción parecida en el Museo de Bellas Artes de Gante, en Bélgica.

Mientras tanto, el vídeo se ha hecho viral en TikTok, superando las 33.000 visualizaciones y acumulando numerosos comentarios humorísticos en cuestión de horas. Una situación, que parece divertida pero que preocupa a muchos parisinos por la integridad de sus obras clásicas.

