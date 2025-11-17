Capítulo 438 de Sueños de libertad; 17 de noviembre: Cloe le comunica a Claudia que Brossard quiere cerrar la casa cuna

En el capítulo de hoy de Sueños de Libertad…

Siguen los cambios a manos de los feranceses. Ahora Cloe le ha comunicado a Claudia que pretende acabar con el proyecto con el que tanto ha trabajo y tanta ilusión y esfuerzo ha puesto: la casa cuna. La joven se ha enfrentado a ella y le ha dicho que no puede tomar esa medida y dejar a las madres trabajadoras sin un lugar para dejar a sus hijos mientras trabajan. Además, Claudia acababa de contarle a Mari Paz que ella la persona elegida para entrar a formar parte de la casa cuna.

Por otro lado, Andrés ha seguido recibiendo más y más llamadas: “Su clienta está amenazada y ..oye.. oye por favor”. Además, el De la Reina sigue gestionando la misión de destapar a Gabriel. Así, el detective privado le ha asegurado que hará todo lo posible por averiguar cualquier pequeña información que pueda incriminar a su primo Gabriel.

Además, Joaquín ha tenido una idea, ¿y si monta una empresa de empaquetado de perfumes? Gema y Luisno se han mostrado muy ilusionados al principiopero poco a poco se han ido contagiando del carisma del de la Reina. Las cosas van francamente mal para Perfumerías de la Reina, así que, ¿Qué tienen que perder?

Cloe, por órdenes de Brossard ha reducido a la mitad la plantilla, pero Mari Paz entra a trabajar en la fábrica, y es que se ha puesto la mar de contenta cuando Claudia se lo ha contado. Sin embargo, la chica de la tienda no ha dudado en plantarle cara a Cloe: “¿Usted no se va a preocupar antes por nadie si no se lo dice Brossard París?

Por otro lado, Cristina le ha comentado a Beltrán que intentará ir a su boda pero no le puede asegurar nada todavía. Y sobre enredos amorosos, Andrés ya ha tenido bastante. Aunque María le comenta que ella le podría ayudar pasar página, él le responde tajante: “Tú y yo solo sabemos hacernos daños y algún día tenemos que parar no crees?”.

Por otra parte, Julia está feliz porque Begoña y Gabriel van a adoptarla pero a Digna le preocupa el bienestar de su nieta. Así, le deja muy claro a Gabriel que porque vaya a ser el marido de la enfermera, esto no le convierte automáticamente en un buen padre para la niña. El que es ahora el nuevo director de la fábrica se sincera sobre su pasado con Digna y le asegura que se encargará de cuidar a Julia. ¿Habrá creído Digna realmente sus palabras?

