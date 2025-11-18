Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Investigación PSOE

El enfado de Susanna Griso con José Luis Ábalos por su trato a una periodista de Antena 3: "Este grado de paternalismo es insoportable"

José Luis Ábalos se encaraba con una periodista de Antena 3 al ser preguntado por el local que compró bajo su casa de Valencia presuntamente con dinero negro-

Susanna Griso, indignada con Ábalos.

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

José Luis Ábalos niega las informaciones que apuntan a que pagó con dinero negro un local que compró bajo su casa en Valencia. Según estas fuentes, Ábalos habría pagado 20.000 euros en un sobre con billetes de 500 euros. Sin embargo, preguntado por la periodista de Antena 3 Noticias Rosa Rodríguez el exministro ha negado estas acusaciones.

Ábalos tiene una causa abierta por tráfico de influencias, malversación, cohecho y pertenencia a organización criminal en el Tribunal Supremo. Con la cámara delante el aún diputado se ha encarado con la reportera reprochándole que le hiciera ese tipo de preguntas en la vía pública. Le ha pedido a la joven "que no grite en la calle" y que no grabaran con la cámara la puerta de su domicilio.

"Cada día puedo entender menos que este hombre haya estado al frente del partido"

La presentadora de Espejo Público Susanna Griso ha afeado la actitud de José Luis Ábalos con la periodista. "Este grado de displicencia machista, paternalista es insoportable. Entre Leire Díez y Ábalos ya veis como tratan a la prensa que vergüenza", añadía. La socialista Susana Díaz añadía que le parecía muy grave la falta de respeto y de educación "a una persona que está trabajando". "Me parece terrible e infame. Cada día puedo entender menos que este hombre haya estado al frente del partido".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Declaración de la 'fontanera'.

El veredicto del periodista Jesús Morales: "Si el PSOE no se desmarca de Leire Díez estará demostrando cierta culpabilidad"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Josep Borrell en Espejo Público.

Josep Borrell contradice a la OTAN: "Nadie puede saber con certeza que Putin vaya a atacar a un país de la Alianza"

Talent de La Voz 2025

“¡Me habéis pillado!”: los talents del segundo Asalto de La Voz se enfrentan al reto más divertido

Paloma San Basilio

Paloma San Basilio habla de su pionera separación: "El concepto de matrimonio para toda la vida era una cadena"

"Alto y listo": Itziar Miranda y Angy Fernández flipan con Fernando Romay y su lógica para afrontar El 1%
El VIP de El 1%

"Alto y listo": Itziar Miranda y Angy Fernández flipan con Fernando Romay y su lógica para afrontar El 1%

Susanna Griso, indignada con Ábalos.
Investigación PSOE

El enfado de Susanna Griso con José Luis Ábalos por su trato a una periodista de Antena 3: "Este grado de paternalismo es insoportable"

Declaración de la 'fontanera'.
Investigación abierta

El veredicto del periodista Jesús Morales: "Si el PSOE no se desmarca de Leire Díez estará demostrando cierta culpabilidad"

Espejo Público analiza la declaración de la conocida como 'fontanera' del PSOE Leire Díez. La exmilitante socialista se desvincula del partido y reitera que si mantuvo reuniones con dirigentes políticos fue en calidad de periodista por el 'caso Villarejo'.

"Son situaciones que hay que evitar": consejos de supervivencia, por Gotzon Mantuliz
Con Mario Vaquerizo

"Son situaciones que hay que evitar": consejos de supervivencia, por Gotzon Mantuliz

Los invitados se han enfrentado al test aventurero de Trancas y Barrancas.

Álvaro Morte en El Hormiguero

Hoy, noche de cine en El Hormiguero de la mano de Álvaro Morte

Revive la entrevista completa a Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo en El Hormiguero

¡Alto voltaje! Marron sorprende a Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz con unos juguetes dopados

¡Alto voltaje! Marron sorprende a Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz con sus 'juguetes dopados'

Publicidad