El enfado de Susanna Griso con José Luis Ábalos por su trato a una periodista de Antena 3: "Este grado de paternalismo es insoportable"

José Luis Ábalos niega las informaciones que apuntan a que pagó con dinero negro un local que compró bajo su casa en Valencia. Según estas fuentes, Ábalos habría pagado 20.000 euros en un sobre con billetes de 500 euros. Sin embargo, preguntado por la periodista de Antena 3 Noticias Rosa Rodríguez el exministro ha negado estas acusaciones.

Ábalos tiene una causa abierta por tráfico de influencias, malversación, cohecho y pertenencia a organización criminal en el Tribunal Supremo. Con la cámara delante el aún diputado se ha encarado con la reportera reprochándole que le hiciera ese tipo de preguntas en la vía pública. Le ha pedido a la joven "que no grite en la calle" y que no grabaran con la cámara la puerta de su domicilio.

"Cada día puedo entender menos que este hombre haya estado al frente del partido"

La presentadora de Espejo Público Susanna Griso ha afeado la actitud de José Luis Ábalos con la periodista. "Este grado de displicencia machista, paternalista es insoportable. Entre Leire Díez y Ábalos ya veis como tratan a la prensa que vergüenza", añadía. La socialista Susana Díaz añadía que le parecía muy grave la falta de respeto y de educación "a una persona que está trabajando". "Me parece terrible e infame. Cada día puedo entender menos que este hombre haya estado al frente del partido".

