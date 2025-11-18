Andrés desenmascara en silencio a María tras recuperar la memoria y conocer toda la verdad

Andrés ha recuperado por completo la memoria y con ella, la claridad. Ahora sabe que María fingía no poder caminar y que Gabriel fue el responsable de la explosión. Sin embargo, prefiere no delatarse. Su silencio es estratégico: necesita pruebas sólidas antes de desenmascararlos.

Mientras tanto, mantiene las distancias con María, que intenta recuperar su confianza. A punto de revelarle la verdad, Andrés se contiene. Sabe que un paso en falso podría arruinar su plan y pone en riesgo su objetivo de justicia.