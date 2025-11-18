Renacer 17 de noviembre
Cagla consigue entrar al hospital gracias a Harun: un paso enorme desde la muerte de Tolga
Después de mucho tiempo evitando el hospital, Cagla ha logrado cruzar la puerta. Harun, con su manera peculiar, ha conseguido que lo hiciera.
Cagla llevaba mucho tiempo sin ser capaz de entrar al hospital. Desde que murió Tolga, no podía ni acercarse. Todo le recordaba a él y le hacía daño. Pero hoy, sin darse cuenta, lo ha hecho y ha sido gracias a Harun.
Cagla estaba enfadada y le ha dicho que, si echaba a Bahar, iría a la junta para denunciarlo. Incluso ha mencionado un vídeo que usaría como prueba. Harun ha respondido con bromas sobre comida, como si no pasara nada, y ella se ha desesperado porque no entendía si se estaba riendo de ella.
En medio de la discusión, Harun ha dicho algo que la ha dejado parada: “Hacía mucho que no venías al hospital. Has honrado mi despacho con tu presencia”.
Entonces Cagla se ha dado cuenta. Había entrado. “Estoy aquí… He entrado al hospital”, ha dicho sorprendida. Harun ha asentido. “Cuando se trata de defender a Bahar, haces cualquier cosa”, le ha comentado casi con orgullo.
Después, Harun le ha aclarado que no piensa despedir a Bahar: “Lo que ha hecho es imperdonable, pero seguirá trabajando aquí”. Cagla, emocionada, ha entendido que Harun había aprovechado la situación para ayudarla a dar ese paso.
