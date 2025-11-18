Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 17 de noviembre

Cagla consigue entrar al hospital gracias a Harun: un paso enorme desde la muerte de Tolga

Después de mucho tiempo evitando el hospital, Cagla ha logrado cruzar la puerta. Harun, con su manera peculiar, ha conseguido que lo hiciera.

Cagla consigue entrar al hospital gracias a Harun: un paso enorme desde la muerte de Tolga

Publicidad

Cagla llevaba mucho tiempo sin ser capaz de entrar al hospital. Desde que murió Tolga, no podía ni acercarse. Todo le recordaba a él y le hacía daño. Pero hoy, sin darse cuenta, lo ha hecho y ha sido gracias a Harun.

Cagla estaba enfadada y le ha dicho que, si echaba a Bahar, iría a la junta para denunciarlo. Incluso ha mencionado un vídeo que usaría como prueba. Harun ha respondido con bromas sobre comida, como si no pasara nada, y ella se ha desesperado porque no entendía si se estaba riendo de ella.

En medio de la discusión, Harun ha dicho algo que la ha dejado parada: “Hacía mucho que no venías al hospital. Has honrado mi despacho con tu presencia”.

Entonces Cagla se ha dado cuenta. Había entrado. “Estoy aquí… He entrado al hospital”, ha dicho sorprendida. Harun ha asentido. “Cuando se trata de defender a Bahar, haces cualquier cosa”, le ha comentado casi con orgullo.

Después, Harun le ha aclarado que no piensa despedir a Bahar: “Lo que ha hecho es imperdonable, pero seguirá trabajando aquí”. Cagla, emocionada, ha entendido que Harun había aprovechado la situación para ayudarla a dar ese paso.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Cagla consigue entrar al hospital gracias a Harun: un paso enorme desde la muerte de Tolga

Cagla consigue entrar al hospital gracias a Harun: un paso enorme desde la muerte de Tolga

Bahar lo entiende todo al ver la pelea de Uras y Seren: “No se van a divorciar”

Bahar lo entiende todo al ver la pelea de Uras y Seren: “No se van a divorciar”

Seren saca las garras y le da un demoledor aviso a Maral en el hospital

Seren saca las garras y le da un demoledor aviso a Maral en el hospital

Evren no puede ocultar los celos y le da un ultimátum a Harun: “No te acerques a Bahar”
Renacer 17 de noviembre

Evren no puede ocultar los celos y le da un ultimátum a Harun: “No te acerques a Bahar”

El secreto de Harun al descubierto: el dolor que esconde detrás de su frialdad
Renacer 17 de noviembre

El secreto de Harun al descubierto: el dolor que esconde detrás de su frialdad

Harun confiesa sus verdaderos sentimientos a Bahar: “Volví solo por verte”
Renacer 17 de noviembre

Harun confiesa sus verdaderos sentimientos a Bahar: “Volví solo por verte”

El jefe médico no ha podido callarse más y se ha sincerado con la que fue su gran amor secreto en la universidad.

\\tramontana\Huracan\A3M\A3Multimedia\ContenidosWebs\Sueños de libertad\CAPÍTULOS\Semana 90 (del 17 al 21 de noviembre)\Capítulo 438, Lunes 17 de noviembre\Avance
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe le propone a Luz comprar la fórmula de su milagrosa crema

La francesa le dice a la doctora que desde Brossard están interesados en comercializar su milagrosa crema.

Capítulo 438 de Sueños de libertad; 14 de noviembre: Joaquín propone montar un nuevo negocio de empaquetado de perfumes

Capítulo 438 de Sueños de libertad; 17 de noviembre: Cloe le comunica a Claudia que Brossard quiere cerrar la casa cuna

Andrés se da cuenta del engaño de María tras recuperar por completo la memoria, pero decide no decir nada de momento

Andrés se da cuenta del engaño de María tras recuperar por completo la memoria, pero decide no decir nada de momento

Digna no se fía de Gabriel: “Que te conviertas en el marido de Begoña no significa que vayas a ser un buen padre para Julia”

Digna no se fía de Gabriel: “Que te conviertas en el marido de Begoña no significa que vayas a ser un buen padre para Julia”

Publicidad