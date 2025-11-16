Antena 3 LogoAntena3
El marido de Renata

Xoel Fernández da vida a Domingo en Las hijas de la criada: “Un hombre profundamente quebrado”

El actor interpreta al marido de Renata, uno de los personajes principales de la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega.

Xoel Fernández interpreta a Domingo en la nueva serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega, Las hijas de la criada, un trabajador del pazo Espíritu Santo que está casado con Renata, aunque su matrimonio está lejos de ser idílico.

El actor define a su personaje como “un hombre profundamente quebrado que le cuesta muchísimo cada día”. Domingo ahoga sus penas y frustraciones en la taberna y descuida sus obligaciones profesionales.

“Tiene una profunda herida que le lleva una autodestrucción constante”, ha querido recalcar Xoel. También paga su rabia con su mujer y se enfrenta con violencia a ella si le lleva la contraria.

Cuando nace su hija, no consigue forjar ningún tipo de conexión con ella, por eso Clara crece prácticamente sin referencia ni figura paterna. ¡Escucha todo lo que nos ha contado Xoel sobre su personaje en el vídeo de arriba!

“Te paraliza un poco”: Sonsoles Ónega confiesa cómo se sintió cuando le propusieron convertir Las hijas de la criada en una serie

“Te paraliza un poco”: Sonsoles Ónega confiesa cómo se sintió cuando le propusieron convertir Las hijas de la criada en una serie

