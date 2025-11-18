Seren rompe con Uras tras acusarlo de infidelidad: “Divorciémonos, acabemos con esto ya”

La relación entre Seren y Uras llega a su punto más crítico. En plena crisis emocional, él confiesa a su madre que duda de sus sentimientos hacia su esposa. Sin imaginarlo, Seren escucha parte de la conversación y estalla en reproches. Dolida, lo acusa de engañarla con la nueva residente, Maral.

Los intentos de Uras por justificarse resultan inútiles. Seren, cegada por los celos y la desconfianza, decide romper su matrimonio. Con lágrimas en los ojos, le devuelve el anillo y sentencia su historia de amor con una frase definitiva: “Divorciémonos. Acabemos con esto ya”.