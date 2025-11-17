Antena 3 LogoAntena3
Renacer 17 de noviembre

Evren no puede ocultar los celos y le da un ultimátum a Harun: “No te acerques a Bahar”

Los dos médicos se ven las caras a solas. Entre ellos ya no hay palabras de cortesía, solo reproches, celos y una advertencia que lo cambia todo.

Evren ha ido a buscar a Harun para hablar a solas. Lo ha visto débil después de lo ocurrido en urgencias y ha decidido enfrentarlo sin rodeos. En la sala, la tensión se ha notado desde el primer segundo.

El médico ha intentado mantener la calma, pero su rival lo ha mirado con una sonrisa irónica. “Pupilas dilatadas, manos temblorosas… ¿ataque de pánico, doctor?”, le ha dicho burlándose de él.

El cirujano ha seguido hablando, sin darle respiro. Le ha recordado que toda su seguridad es solo una fachada. “Debajo de esa coraza hay un hombre roto”, ha dicho seguro de sí mismo.

Harun ha intentado no reaccionar, pero las palabras lo han desarmado. Entonces, Evren se ha acercado un poco más y le ha hecho una advertencia que lo ha dejado helado: “Solo se lo diré una vez. No se acerque a Bahar”.

El jefe médico se ha quedado solo, intentando recomponerse, mientras las palabras de su rival seguían resonando en su cabeza.

El joven ya es consciente de todo, pero decide guardar silencio antes de que la verdad le pueda jugar una mala pasada.

El abogado asegura a la matriarca que se encargara de cuidar a Julia pero ella desconfía

