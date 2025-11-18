Antena 3 LogoAntena3
Esta noche, en Renacer: un recuerdo del pasado cambiará la relación entre Harun y Bahar

Detrás del nuevo jefe médico hay una historia marcada por la culpa y el dolor. Esta noche, conoceremos el secreto que Harun juró no contar jamás.

Esta noche en Renacer, un recuerdo del pasado lo cambia todo. Bahar revive el día en que sorprendió a Harun explorando un cadáver sin permiso en la universidad. Lo que parecía un algo extraño y macabro esconde, en realidad, el secreto más oscuro del jefe médico.

Detrás del hombre frío y autoritario hay una historia que nunca contó. Bahar empieza a descubrir que Harun no siempre fue la persona que todos temen. Lo que ocurrió en aquel tiempo con su hermana podría explicar su obsesión, su dolor y la coraza que lo separa del mundo.

Esta noche, el pasado de Harun sale a la luz. ¿Lo unirá esto a Bahar? No te pierdas Renacer, esta noche a las 22:50 h en Antena 3.

