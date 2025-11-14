Mujer de confianza
“Soy la criada de las hijas”: descubre a Isabela, el personaje de Iolanda Muíños en Las hijas de la criada
La gallega da vida a uno de los personajes más cercanos a Inés Lazariego, una mujer de confianza que la ha visto crecer.
Publicidad
Iolanda Muíños interpreta a Isabela en Las hijas de la criada, serie basada en el Premio Planeta 2023 y novela homónima de Sonsoles Ónega, que llegará a atresplayer el próximo 30 de noviembre.
La actriz nos presenta a su personaje como “la criada de las hijas”. Ella conoce a Inés desde que era pequeña y gracias a eso se ha ganado su confianza y mantienen una relación prácticamente de amistad.
“Yo nunca tuve criadas en mi familia, pero si las hubiera tenido, pero hubiera gustado que fuera como Isabela”, ha querido recalcar Iolanda, confiando en que el espectador sepa ver las cualidades de su personaje desde el primer momento.
Más Noticias
- "He podido rescatar cosas de Jesús de la Reina": Alain Hernández compara a Gustavo con su personaje en Sueños de libertad
- Carlota Baró es Renata en Las hijas de la criada: “Trata de sobrevivir a toda costa”
- “Tiene coraje, pero sola no va a llegar muy lejos”: engánchate a la historia de Inés, a partir del 30 de noviembre en atresplayer
Tal es la confianza que doña Inés tiene en Isabela que le pedirá que acompañe a la familia a Cuba cuando tomen la decisión de dejar Galicia. ¡Descubre más sobre este personaje dándole al play al vídeo de arriba!
Publicidad