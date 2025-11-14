Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mujer de confianza

“Soy la criada de las hijas”: descubre a Isabela, el personaje de Iolanda Muíños en Las hijas de la criada

La gallega da vida a uno de los personajes más cercanos a Inés Lazariego, una mujer de confianza que la ha visto crecer.

“Soy la criada de las hijas”: descubre a Isabela, el personaje de Iolanda Muíños en Las hijas de la criada

Publicidad

Iolanda Muíños interpreta a Isabela en Las hijas de la criada, serie basada en el Premio Planeta 2023 y novela homónima de Sonsoles Ónega, que llegará a atresplayer el próximo 30 de noviembre.

La actriz nos presenta a su personaje como “la criada de las hijas”. Ella conoce a Inés desde que era pequeña y gracias a eso se ha ganado su confianza y mantienen una relación prácticamente de amistad.

“Yo nunca tuve criadas en mi familia, pero si las hubiera tenido, pero hubiera gustado que fuera como Isabela”, ha querido recalcar Iolanda, confiando en que el espectador sepa ver las cualidades de su personaje desde el primer momento.

Tal es la confianza que doña Inés tiene en Isabela que le pedirá que acompañe a la familia a Cuba cuando tomen la decisión de dejar Galicia. ¡Descubre más sobre este personaje dándole al play al vídeo de arriba!

Las hijas de la criada en el FesTVal

"Va a ser un hito de las ficciones de los últimos años": los protagonistas de Las hijas de la criada presentan la serie en el FesTVal de Vitoria

Antena 3» Series» Las hijas de la criada

Publicidad

Series

“Soy la criada de las hijas”: descubre a Isabela, el personaje de Iolanda Muíños en Las hijas de la criada

“Soy la criada de las hijas”: descubre a Isabela, el personaje de Iolanda Muíños en Las hijas de la criada

¿Ha abortado Amanda? César se teme lo peor al ver a la joven salir destrozada de una clínica

¿Ha abortado Amanda? César se teme lo peor al ver a la joven salir destrozada de una clínica

“Me he dado un golpe”: Sara, obligada a mentir para protegerse de la locura de Saúl

“Me he dado un golpe”: Sara, obligada a mentir para protegerse de la locura de Saúl

La condición de Octavio para que Patricia vuelva a casa: ¡debe cuidar al bebé de Julia!
Mejores momentos | Capítulo 42

La condición de Octavio para que Patricia vuelva a casa: ¡debe cuidar al bebé de Julia!

Octavio se apiada de Julia y permite que ella y su bebé se queden en su casa: “Lo hago por el niño, no por ti”
Mejores momentos | Capítulo 42

Octavio se apiada de Julia y permite que ella y su bebé se queden en su casa: “Lo hago por el niño, no por ti”

Julia le suplica a Carmen que se quede con su bebé: “No puede pasar la noche en la calle”
Mejores momentos | Capítulo 41

Julia le suplica a Carmen que se quede con su bebé: “No puede pasar la noche en la calle”

La mexicana ha salido del hospital con su bebé y busca una solución rápida para que el pequeño no pase la noche en la calle.

David y César ponen en jaque a Octavio: o renuncia a la presidencia de la empresa o lo exponen ante la prensa
Mejores momentos | Capítulo 41

David y César ponen en jaque a Octavio: o renuncia a la presidencia de la empresa o lo exponen ante la prensa

La grabación de David pone en un aprieto al empresario, que está obligado a decidir si abandona la empresa o si sus trapos sucios salen a la luz.

Octavio confiesa que fue él quien mató al director del orfanato… ¡sin saber que David lo está grabando!

Octavio confiesa que fue él quien mató al director del orfanato… ¡sin saber que David lo está grabando!

Las palabras de Mariví hacen dudar a Amanda sobre su futura maternidad: “Tienes que sacrificar muchos aspectos de tu vida”

Las palabras de Mariví hacen dudar a Amanda sobre su futura maternidad: “Tienes que sacrificar muchos aspectos de tu vida”

“Ahora sí que vale la pena”: la bonita reacción de David tras descubrir que va a ser tío

“Ahora sí que vale la pena”: la bonita reacción de David tras descubrir que va a ser tío

Publicidad