“Soy la criada de las hijas”: descubre a Isabela, el personaje de Iolanda Muíños en Las hijas de la criada

Iolanda Muíños interpreta a Isabela en Las hijas de la criada, serie basada en el Premio Planeta 2023 y novela homónima de Sonsoles Ónega, que llegará a atresplayer el próximo 30 de noviembre.

La actriz nos presenta a su personaje como “la criada de las hijas”. Ella conoce a Inés desde que era pequeña y gracias a eso se ha ganado su confianza y mantienen una relación prácticamente de amistad.

“Yo nunca tuve criadas en mi familia, pero si las hubiera tenido, pero hubiera gustado que fuera como Isabela”, ha querido recalcar Iolanda, confiando en que el espectador sepa ver las cualidades de su personaje desde el primer momento.

Tal es la confianza que doña Inés tiene en Isabela que le pedirá que acompañe a la familia a Cuba cuando tomen la decisión de dejar Galicia. ¡Descubre más sobre este personaje dándole al play al vídeo de arriba!