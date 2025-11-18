Durísimo comunicado del PSG contra Mbappé: "Un jugador desleal"

El conflicto judicial entre Kylian Mbappé y el París Saint-Germain (PSG) ha escalado un nuevo peldaño. El club francés presentó cuatro demandas contra su exjugador, ahora en el Real Madrid, por un total de 440 millones de euros en concepto de indemnización. La cifra supera ampliamente los 263 millones reclamados por el delantero, quien había demandado primero a la entidad parisina por salarios impagados y daños morales.

La vista celebrada este lunes en el Tribunal Laboral de París, a la que Mbappé no asistió, estuvo marcada por la tensión entre las partes. El tribunal comunicará su decisión el 16 de diciembre, según confirmaron fuentes del PSG a la agencia EFE.

Las exigencias del PSG a Mbappé

El club, presidido por Nasser Al-Khelaifi, exige a Mbappé 180 millones por no haber podido traspasarlo en el verano de 2023, otros 180 millones por daños e intereses derivados de la falta de buena fe negociadora, 60 millones por incumplimiento contractual y 20 millones por daños a la imagen del PSG.

Por su parte, el jugador sostiene que el PSG le adeuda 55 millones de euros en concepto de salarios y una prima comprometida, que el club dejó de pagarle tras su negativa a renovar más allá de 2024. Los abogados de Mbappé aseguran que el francés estaba sujeto a un contrato fijo y no temporal, y reclaman también una compensación adicional por el acoso moral denunciado, motivo por el que incluso interpusieron una denuncia penal a mediados de año, aunque fue retirada como "gesto de buena voluntad".

Durante la sesión, las acusaciones cruzadas fueron constantes: "Nos encontramos ante un jugador desleal", sostuvo uno de los letrados del actual campeón europeo, que considera que el delantero actuó con mala fe. "En julio de 2022, ya sabía que no iba a renovar", lamentaron los representantes legales del PSG, quienes recordaron las condiciones "excelentes" que el jugador recibió en su renovación de 2022.

Mbappé dejó finalmente el club en junio de 2024 como agente libre, permitiendo su llegada al Real Madrid sin que la entidad blanca pagara traspaso alguno.

"Una vivencia horrible para él"

La abogada principal de Mbappé, Delphine Verheyden, defendió a su cliente y denunció las presiones que sufrió durante su última temporada en París. "Hubo numerosas presiones", señaló, aludiendo a un "orden mediático y psicológico". Según Verheyden, una de esas presiones fue el apartamiento temporal del jugador de la disciplina del equipo en julio de 2023 para forzar su renovación. "Una vivencia horrible para él", relató.

El PSG niega esas acusaciones y afirma que el futbolista fue reintegrado posteriormente porque renunció a parte de las sumas adeudadas al término de su contrato.

A falta de una sentencia definitiva, el enfrentamiento entre el club parisino y su exestrella sigue abierto y podría marcar un precedente en los litigios entre futbolistas y clubes de élite en Europa.

El comunicado completo del PSG:

"El Paris Saint-Germain ha comparecido hoy ante el Consejo de Prud’hommes de París con el fin de que se reconozcan los importantes perjuicios sufridos por el club como consecuencia del grave incumplimiento por parte de Kylian Mbappé de sus compromisos contractuales, legalmente vinculantes, y de los principios más elementales de buena fe y lealtad.

El club desea recordar que, durante más de un año, ha hecho todo lo posible por alcanzar una solución amistosa que permitiera a todas las partes seguir adelante, de conformidad con la relación de cooperación y confianza que debe existir entre un club y su jugador. Varias instancias a las que se ha recurrido en el marco de este litigio han alentado un acuerdo amistoso, que el club siempre ha buscado de buena fe. A pesar de estos repetidos esfuerzos, el Sr. Mbappé ha atacado continuamente al club en cada ocasión, incluso a través del procedimiento iniciado hoy, una situación lamentable tanto para el propio jugador como para el fútbol francés en su conjunto.

Ante el tribunal, el club ha presentado pruebas que demuestran que el jugador ha actuado de forma desleal, al ocultar durante casi once meses, entre julio de 2022 y junio de 2023, su decisión de no renovar su contrato, privando así al club de cualquier posibilidad de organizar un traspaso.

A continuación, el jugador cuestionó un acuerdo alcanzado con el club en agosto de 2023, que preveía una reducción de su remuneración en caso de que decidiera marcharse libremente, con el fin de preservar la estabilidad financiera del club tras la excepcional inversión realizada.

Este ocultamiento, junto con la impugnación de este acuerdo claro y documentado, causó al Paris Saint-Germain un perjuicio considerable que el club pretende hacer valer ante las instancias competentes.

Tal comportamiento ilustra, más allá de una indiferencia por la salud económica del club, un abuso de la confianza que el Paris Saint-Germain le había otorgado y que el jugador alimentaba regularmente a través de sus declaraciones, como el 3 de enero de 2024, cuando declaró en la zona mixta al término del partido en el Parque: “Aún no he tomado una decisión, pero con el acuerdo que hice con el presidente este verano, sea cual sea mi elección, hemos logrado proteger a todas las partes y preservar la serenidad del club de cara a los retos que nos esperan, que es lo más importante. Mi decisión es secundaria.”

En cuanto a la solicitud de recalificación de su contrato en indefinido, el Paris Saint-Germain reafirma que carece totalmente de fundamento jurídico. Los contratos de los jugadores profesionales son contratos de duración determinada específicos, regulados por el Código del Deporte y homologados por la Liga Francesa de Fútbol Profesional, de conformidad con la legislación francesa y europea.

El Paris Saint-Germain también rechaza todas las acusaciones de acoso o presión, recordando que Mbappé participó en más del 94 % de los partidos oficiales de la temporada 2023/2024 —todas las decisiones deportivas fueron tomadas por un entrenador ganador de la Liga de Campeones— y que siempre ha jugado en condiciones conformes con la Carta del Fútbol Profesional.

Tanto de hecho como de derecho, el jugador ha asumido compromisos públicos y privados claros y repetidos, que el club simplemente le pide que respete, después de haber disfrutado de condiciones excepcionales durante siete años en el París Saint-Germain.

El París Saint-Germain sigue defendiendo sus derechos con rigor. Fundamentalmente, se trata de una cuestión de buena fe, honestidad, mantenimiento de los valores y respeto a la institución parisina y a sus aficionados. Al mismo tiempo, el Paris Saint-Germain continúa con la racha de la temporada más exitosa de su historia, basada en la solidaridad, el trabajo, el espíritu de equipo y la primacía del club sobre cualquier individualidad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.