Renacer 17 de noviembre

Bahar lo entiende todo al ver la pelea de Uras y Seren: “No se van a divorciar”

La pelea entre Uras y Seren ha dejado a Bahar sorprendida, pero también tranquila: siguen importándose más de lo que parece.

Bahar lo entiende todo al ver la pelea de Uras y Seren: "No se van a divorciar"

Bahar ha ido a hablar con Seren con la intención de aconsejarla. Como suegra, pero sobre todo como mujer, quería decirle que no se precipitara con el divorcio. Durante la conversación, le ha sugerido que pensara bien cada paso. Pero mientras hablaban, Uras ha entrado interrumpiendo tras escuchar detrás de la puerta.

El tema de la casa ha salido a la luz y Uras, incapaz de contenerse, le ha preguntado a Seren de qué se trataba. Ella ha intentado explicarse, pero los celos del médico han ido en aumento cuando ha escuchado el nombre de Ekrem.

Seren le ha contado que Ekrem, su exnovio, ha aparecido en urgencias como paciente y que, al enterarse del divorcio, le ha ofrecido una casa para mudarse. “¿Cómo es que todavía tiene tu número?”, le ha preguntado él lleno de celos.

La tensión ha aumentado cuando ella ha descubierto que Maral había ido a contarle todo a Uras. La residente, una vez más, había alimentado el fuego. Seren ha dejado claro que antes de irse a ninguna parte, Maral iba a escucharla.

Bahar, que seguía ahí, lo ha entendido al instante: las miradas, los reproches, la forma en la que se dolían mutuamente…¡Estaban celosos! Y Bahar ha sabido en ese momento que no se divorciarán. Porque quien siente celos, aún siente amor.

