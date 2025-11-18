"Alto y listo": Itziar Miranda y Angy Fernández flipan con Fernando Romay y su lógica para afrontar El 1%

El tamaño importa en El 1%..., si se trata del tamaño de la lógica. Por eso, Itziar Miranda, Angy Fernández y Fernando Romay apuntan a ser un trío de invitados estelar en el próximo programa, este miércoles tras El Hormiguero.

De momento, para calentar motores, se han enfrentado a El VIP de El 1%. Entre los tres han conseguido resolver todas las preguntas, demostrando que trabajan muy bien en equipo. Además, no han escatimado en elogios con algunas de las respuestas más complicadas. "Alto y listo", ha comentado Angy sobre la leyenda del baloncesto.

Sin embargo, en el plató van a tener que competir individualmente. ¿Cuántos retos superarán y en cuántos se verán teñidos de azul? La sensaciones que dejan son prometedoras con este test. ¡Dale al play, juega a la vez que ellos y compruébalo!