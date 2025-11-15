Antena 3 LogoAntena3
Adrián Ríos nos explica cómo es el doctor Cubedo en Las hijas de la criada: “Se establece una relación muy bonita con doña Inés”

El actor interpreta a un personaje muy vinculado a la familia Valdés y del que veremos una gran evolución con el paso del tiempo.

El doctor Cubedo es el médico de confianza de la familia Valdés Lazariego y es uno de los personajes que conoceremos en el primer capítulo de Las hijas de la criada, serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega.

Adrián Ríos es el actor que da vida a este personaje y nos adelanta que, cuando lo conozcamos, veremos a un doctor “inexperto, perdido y desbordado con la situación”, ya que tendrá que asistir el parto de doña Inés,

El actor también ha querido recalcar que el doctor es “un gran aficionado a las plantas” y nos ha adelantado que, con el tiempo, “se establece una relación muy bonita con doña Inés”.

Una de las mayores virtudes de este personaje es lo atento que es siempre con sus pacientes, sin embargo, según el actor que lo interpreta, su mayor defecto es el miedo. ¡Escucha todo lo que nos ha contado Adrián Ríos en el vídeo de arriba!

Sonsoles Ónega visita el rodaje de Las hijas de la criada: "Me he emocionado mucho, me lo imaginaba exactamente así"

