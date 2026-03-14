"Qué arte tiene el niño": los actores de Entre tierras 2 ponen a prueba sus conocimientos de andaluz

El estreno de la segunda temporada de Entre tierras ha sido de los más comentados en el Festival de Málaga. La audiencia ha podido conocer detalles de esta próxima entrega y el elenco ha celebrado lo que está por venir de una forma inolvidable.

Esta vez, con motivo de su estancia en la ciudad, los actores se han sometido a un desternillante test para probar su nivel de andaluz. Todos ellos se han enfrentado a frases hechas y debían tratar de adivinar a qué se refiere.

Carlos Serrano-Clark ha demostrado que, pese a ser de la otra parte de España, tiene "mucho arte". Otras, como Itziar Miranda, ha acusado ser zaragozana y ha tenido más dificultades. ¡Imperdible!