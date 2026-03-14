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"Qué arte tiene el niño": los actores de Entre tierras 2 ponen a prueba sus conocimientos de andaluz

El elenco se ha divertido tratando de adivinar el significado de algunas expresiones del sur de la península.

"Qué arte tiene el niño": los actores de Entre tierras 2 ponen a prueba sus conocimientos de andaluz

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Ximena Rodero | Carmen Marar
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El estreno de la segunda temporada de Entre tierras ha sido de los más comentados en el Festival de Málaga. La audiencia ha podido conocer detalles de esta próxima entrega y el elenco ha celebrado lo que está por venir de una forma inolvidable.

Esta vez, con motivo de su estancia en la ciudad, los actores se han sometido a un desternillante test para probar su nivel de andaluz. Todos ellos se han enfrentado a frases hechas y debían tratar de adivinar a qué se refiere.

Carlos Serrano-Clark ha demostrado que, pese a ser de la otra parte de España, tiene "mucho arte". Otras, como Itziar Miranda, ha acusado ser zaragozana y ha tenido más dificultades. ¡Imperdible!

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