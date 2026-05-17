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Entre tierras | Capítulo 10

María recupera sus tierras en el último momento gracias a su hija

Manuela llega segundos antes de cerrar la puja a favor de Varela con 35 millones y logra así que su familia siga siendo dueña de las tierras de los Cervantes.

María recupera sus tierras en el último momento gracias a su hija

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Celia Gil
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El día de la subasta ha llegado y María se lo juega todo. Tras descubrir que Varela tiene 30 millones en efectivo para pujar por la finca, María consigue 31 millones para ganar.

Lo que no se espera es que Varela sabe que María puede conseguir ese dinero, así que hace todo lo posible por conseguir un poco más.

Lo que María no se espera es que Varela ofrezca 33 millones por la finca, cuando todo parece perdido, llega Manuela para ofrecer 35 millones.

La joven lo ha descubierto gracias a Bosco y consigue que la finca vuelva para su madre tras vender en el último momento a uno de sus caballos.

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