María recupera sus tierras en el último momento gracias a su hija

El día de la subasta ha llegado y María se lo juega todo. Tras descubrir que Varela tiene 30 millones en efectivo para pujar por la finca, María consigue 31 millones para ganar.

Lo que no se espera es que Varela sabe que María puede conseguir ese dinero, así que hace todo lo posible por conseguir un poco más.

Lo que María no se espera es que Varela ofrezca 33 millones por la finca, cuando todo parece perdido, llega Manuela para ofrecer 35 millones.

La joven lo ha descubierto gracias a Bosco y consigue que la finca vuelva para su madre tras vender en el último momento a uno de sus caballos.