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Entre tierras | Capítulo 10

“La distancia ayuda a olvidar”: Toscano se despide de María y toma una decisión definitiva

Cuando parecía que podían darse una oportunidad, el capataz se marcha para siempre de Atienza.

“La distancia ayuda a olvidar”: Toscano se despide de María y toma una decisión definitiva

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Celia Gil
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A pesar de que Estrella ya no está y de que, por primera vez, todo parecía alinearse para que María y Toscano pudieran estar juntos, ella no consigue dar el paso. El recuerdo de Manuel sigue demasiado presente y no se siente preparada para empezar de nuevo.

Toscano decide entonces tomar distancia. Va a buscar a María para despedirse y le da una noticia inesperada: “He conseguido un trabajo, nos iremos mañana o pasado mañana”.

María intenta entender su decisión y le pregunta por Varela, pero Toscano lo tiene claro: “Hay etapas que es mejor cerrarlas a tiempo”. Sin embargo, lo que más duele llega después, cuando reconoce el verdadero motivo por el que se marcha: “La distancia ayuda a olvidar”.

Antes de irse, le hace un regalo muy especial, un gesto que resume todo lo que no han podido vivir. María se queda con la sensación de haber dejado escapar algo importante.

¿Será este el final de una historia que aún no había empezado?

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