Así funcionan las máscaras led de moda prometen reducir arrugas y quitar el acné

Prometen reducir los efectos del acné, minimizar pequeñas arrugas y bajar la inflamación. Le preguntamos a una experta dermatóloga sobre estas famosas luces led.

Marina Rodríguez usa habitualmente en su consulta la terapia fotodinámica, denominada TFD, para diferentes usos, desde desinflamación o tratamiento de rosácea, hasta reducción de efectos del acné y en procesos que necesitan uso tópico de anestesia para tratamientos estéticos. "Lo usamos en personas en procesos oncológicos. Siempre bajo supervisión médica y sometidos a unos estrictos controles sanitarios".

Asegura que está testado que la luz infrarroja mejora la piel. "Tiene un efecto de alisamiento", pero no podemos pensar que las máscaras que se puedan adquirir en cualquier comercio sin controles médicos van a tener el mismo efecto. De hecho insiste: "debemos tener expectativas reales sobre estas máscaras". "No se puede comparar su efecto a un tratamiento con botón por ejemplo".

Destaca además la importancia de tomar todas las precauciones antes de su uso doméstico. "Hay que protegerse bien los ojos porque pueden dañar la retina". Pero no es lo único a tener en cuenta, nos dice la dermatóloga: "estas luces no son compatibles con algunos anticonceptivos u otros medicamentos".

Antes de adquirir una de estas famosas máscaras que llenan los perfiles de influencers en redes sociales, Marina Rodríguez recomienda consultar a un médico especialista para garantizar su efectividad y evitar posibles efectos secundarios.

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