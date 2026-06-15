Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, condenado por la justicia noruega a cuatro años de cárcel

Marius Borg, hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha sido condenado a cuatro años de prisión por el Tribunal de Distrito de Oslo. Marius, de 29 años, permanecía en prisión preventiva desde principios de febrero y estaba acusado de cerca de 40 delitos, en un caso que ha generado una enorme repercusión.

La sentencia se ha conocido este lunes y supone un duro golpe para la Familia Real noruega, que atraviesa una etapa especialmente complicada debido al delicado estado de salud de la princesa Mette-Marit. La mujer del príncipe Haakon padece fibrosis pulmonar crónica desde 2018 y actualmente espera un trasplante de pulmón, una situación que ha despertado una gran preocupación tras sus últimas apariciones públicas.

Mette-Marit | Gtres

Durante el juicio, la Fiscalía había solicitado una condena de siete añosy siete meses de prisión para Marius Borg por delitos como agresión sexual, amenazas, conducta temeraria y violación. Sin embargo, la Justicia noruega finalmente lo ha absuelto de las dos acusaciones de violación que pesaban sobre él.

A pesar de ello, el tribunal sí lo ha declarado culpable de varios delitos relacionados con el tráfico de drogas y la violación de la ley de tráfico. Además, perderá su permiso de conducir debido a su conducta temeraria al volante.

Marius Borg no ha estado presente de manera física durante la lectura de la sentencia y desde donde ha seguido la vista por videoconferencia desde la prisión de Ila, un centro penitenciario masculino de máxima seguridad situado a unos 12 kilómetros de Oslo. Su ausencia se ha producido pocos días después de que el tribunal rechazase una solicitud de libertad provisional presentada por su defensa debido al empeoramiento del estado de salud de su madre.

Marius Borg en 2017 | Gtres

Además, recientemente tuvo que ser trasladado a un hospital tras sufrir una crisis de salud mientras permanecía bajo custodia.

Por el momento, ni la princesa Mette-Marit ni la Casa Real noruega se han pronunciado públicamente sobre la condena. Tampoco se ha emitido ningún comunicado oficial desde el Palacio Real, mientras la defensa de Marius Borg ya estudia la posibilidad de recurrir la sentencia.