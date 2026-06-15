Esta noche en En tierra lejana: Sadakat destroza a Alya al sacar a relucir el nombre de Meryem

Nare intenta quitarle hierro al asunto de Meryem durante el desayuno, convencida de que la historia entre su hermano y su antiguo amor es cosa del pasado. Sin embargo, Alya no lo ve igual y tiene claro que aquella mujer sigue ocupando un lugar muy especial en la vida de Cihan: "Es su único amor".

La conversación da un giro cuando Sadakat aparece en el comedor. Lejos de rebajar la tensión, la matriarca aprovecha el momento para echar más leña al fuego. "Aunque ahora ya da un poco igual si la quiere o no. Ahora que lo sabes, no guardarás esperanzas", le suelta a Alya delante de todos. Nare no tarda en reprocharle su actitud, pero su madre no piensa dar marcha atrás.

Sadakat pone entonces el foco en el collar que lleva Alya y vuelve a la carga. "¿Cómo has podido ponértelo cuando sabes que el corazón de mi hijo le pertenece a otra? ¿Y tu amor propio?". La doctora no se achanta y le deja claro que esa joya no tiene nada que ver con Cihan y que solo la lleva porque tiene dentro una fotografía de su hijo.

Al ver hasta dónde está llegando la discusión, Nare intenta poner fin al enfrentamiento y manda a su madre a descansar. Sadakat termina marchándose, pero el daño ya está hecho. Cuando se quedan solas, Nare vuelve a insistir en que Alya está equivocada sobre la historia de Meryem. Reconoce que a Cihan le costó mucho superar aquella etapa, pero asegura que todo quedó atrás hace tiempo. Alya, sin embargo, ya no quiere seguir escuchando explicaciones.

Esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana a las 23:00 horas en Antena 3. Disponible ya en atresplayer.

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