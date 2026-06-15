Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance | En tierra lejana

Esta noche en En tierra lejana: Sadakat destroza a Alya al sacar a relucir el nombre de Meryem

La matriarca de los Albora aprovecha el desayuno familiar para atacar sin piedad el orgullo de la doctora tras enterarse de que ya conoce el pasado de Cihan.

Sadakat destroza a Alya al sacar a relucir el nombre de Meryem

Esta noche en En tierra lejana: Sadakat destroza a Alya al sacar a relucir el nombre de Meryem

Publicidad

Nare intenta quitarle hierro al asunto de Meryem durante el desayuno, convencida de que la historia entre su hermano y su antiguo amor es cosa del pasado. Sin embargo, Alya no lo ve igual y tiene claro que aquella mujer sigue ocupando un lugar muy especial en la vida de Cihan: "Es su único amor".

La conversación da un giro cuando Sadakat aparece en el comedor. Lejos de rebajar la tensión, la matriarca aprovecha el momento para echar más leña al fuego. "Aunque ahora ya da un poco igual si la quiere o no. Ahora que lo sabes, no guardarás esperanzas", le suelta a Alya delante de todos. Nare no tarda en reprocharle su actitud, pero su madre no piensa dar marcha atrás.

Sadakat pone entonces el foco en el collar que lleva Alya y vuelve a la carga. "¿Cómo has podido ponértelo cuando sabes que el corazón de mi hijo le pertenece a otra? ¿Y tu amor propio?". La doctora no se achanta y le deja claro que esa joya no tiene nada que ver con Cihan y que solo la lleva porque tiene dentro una fotografía de su hijo.

Al ver hasta dónde está llegando la discusión, Nare intenta poner fin al enfrentamiento y manda a su madre a descansar. Sadakat termina marchándose, pero el daño ya está hecho. Cuando se quedan solas, Nare vuelve a insistir en que Alya está equivocada sobre la historia de Meryem. Reconoce que a Cihan le costó mucho superar aquella etapa, pero asegura que todo quedó atrás hace tiempo. Alya, sin embargo, ya no quiere seguir escuchando explicaciones.

Esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana a las 23:00 horas en Antena 3. Disponible ya en atresplayer.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Alya, decepcionada por los engaños de Cihan: "Mis dos maridos no han dejado de mentirme"

Alya, decepcionada por los engaños de Cihan: "Mis dos maridos no han dejado de mentirme"

Antena 3» Series» En tierra lejana» Avances

Publicidad

Series

Sadakat destroza a Alya al sacar a relucir el nombre de Meryem

Esta noche en En tierra lejana: Sadakat destroza a Alya al sacar a relucir el nombre de Meryem

Así vivimos la boda de Carol y Daryl: “Es un día de mucha alegría”

Así vivimos la boda de Carol y Daryl: “Es un día de mucha alegría”

"Te presento a mi madre": Abidin hunde a Halis destapando su secreto

"Te presento a mi madre": Abidin hunde a Halis destapando su secreto

“Es mi decisión”: Suna pone fin a su matrimonio con Abidin sin mirar atrás
Capítulo 90

“Es mi decisión”: Suna pone fin a su matrimonio con Abidin sin mirar atrás

Suna y Ferit se refugian en una casa secreta y reviven sus cuentas pendientes
Capítulo 90

Suna y Ferit se refugian en una casa secreta y reviven sus cuentas pendientes

"Dejadme en paz": Ferit se siente traicionado por todos y aparta a Seyran
Capítulo 90

"Dejadme en paz": Ferit se siente traicionado por todos y aparta a Seyran

La bomba que ha soltado Halis en la cena ha destrozado por completo a Ferit. Sin pensarlo dos veces, Seyran ha salido detrás de él para intentar hablar con él, pero la situación se les ha ido de las manos en un segundo.

Ferit le devuelve el anillo a Halis y marca distancias con su abuelo: "Sigue tu camino y yo el mío"
Capítulo 90

Ferit le devuelve el anillo a Halis y marca distancias con su abuelo: "Sigue tu camino y yo el mío"

Después de jugarse la vida por recuperar las piedras, ser expulsado de la mansión y ver cómo su abuelo deja de confiar en él, Ferit vive uno de los momentos más dolorosos.

Betül abandona la mansión Korhan entre maldiciones contra toda la familia

Betül abandona la mansión Korhan entre maldiciones contra toda la familia

Nieves y don Agustín en el capítulo 580 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: el tiempo se agota para Nieves, ¿será declarada inocente o culpable?

La gran señora se adelanta a Ferit y cambia las reglas del juego: esta noche, en Una nueva vida

La gran señora se adelanta a Ferit y cambia las reglas del juego: esta noche, en Una nueva vida

Publicidad