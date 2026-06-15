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Reino Unido veta las redes sociales a los menores de 16 años con la norma más severa del mundo

Los menores de 16 años no podrán acceder a plataformas como TikTok, Snapchat o Instagram. La iniciativa es más estricta que las adoptadas hasta ahora en Australia o España.

El "botón secreto" está en la parte de atrás del iPhone.

El "botón secreto" está en la parte de atrás del iPhone.Pixabay

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Laura Tarsà
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Es un paquete de medidas sin precedentes: limitará mucho el acceso de los menores a las redes sociales. La iniciativa prohíbe que los menores de 16 años utilicen plataformas como TikTok, Snapchat o Instagram. Es una decisión que ya ha sido calificada por expertos y observadores como la regulación más severa del mundo en materia de protección digital infantil. El primer ministro ha defendido la medida asegurando que pretende acabar con un sistema que, a su juicio, está "fallando a nuestros niños". El objetivo, según ha explicado, es adoptar decisiones "valientes" que permitan ofrecer a cada menor "el mejor comienzo posible en la vida", en un contexto marcado por el creciente debate sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental y el bienestar de los adolescentes.

La ofensiva del Ejecutivo no se limita al veto de determinadas plataformas. El Gobierno también prevé imponer restricciones al llamado scrolling eterno o infinito, una práctica diseñada para mantener al usuario conectado durante largos periodos mediante la reproducción continua de contenidos. Estas limitaciones afectarán a todos los menores de 18 años y buscarán reducir la dependencia del teléfono móvil y el consumo compulsivo de redes. Las medidas cuentan, además, con un amplio respaldo social. Según los datos difundidos por el Ejecutivo tras un proceso de consulta pública, el 90% de las familias se mostró favorable a introducir restricciones más estrictas sobre el acceso de los menores a las plataformas digitales.

Sin embargo, la iniciativa también abre un importante debate sobre su aplicación práctica. Diversos expertos advierten de que la verificación efectiva de la edad de los usuarios y el control del acceso a las redes suponen un reto tecnológico y legal de gran magnitud. Además, alertan de que unas restricciones excesivas podrían empujar a muchos adolescentes a buscar vías alternativas para sortear las prohibiciones, poniendo a prueba la eficacia real de una de las apuestas regulatorias más ambiciosas de los últimos años.

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