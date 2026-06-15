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Capítulo 582 de Sueños de libertad; 15 de junio: Beatriz fantasea con convertirse en la madre de Juanito

La niñera del pequeño ha vuelto a insistir a Gabriel con marcharse junto a Juanito y formar una familia.

Capítulo 582 de Sueños de libertad; 15 de junio: Beatriz fantasea con convertirse en la madre de Juanito

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

¡Paula ha vuelto a la casa familiar! Sin embargo, lo ha hecho a escondidas y para robar comida a los De la Reina. Manuela ha quedado en shock cuando ha pillado in fraganti a la joven, quien le ha confesado que vive en la calle y sin trabajo.

Mientras, Marta se ha armado de valor y, con el apoyo de Fina y Digna, ha revelado a su padre la razón por la que no quiere vender la casa de los Montes: ¡allí esta enterrado Santiago! ¿Cuál será la rección de Damián al descubrirlo?

En otro orden de cosas, los Salazar han recibido la peor de las noticias: el cuerpo de Alberto será exhumado, lo que podría llevar a Nieves a ser condenada a pena de muerte.

Ante esta devastadora información, Luz ha insistido en que, en el caso de ser declarada culpable, ella dará la cara por la enfermera y asumirá toda la responsabilidad. ¿Cuál será el destino de ambas?

Finalmente, Beatriz ha vuelto a insititr a Gabriel con marcharse lejos de Toledo y formar una familia junto a Juanito. No obstante, el director le ha dejado claro que su deber es estar junto a Begoña y que no se marchará de Toledo.

A su vez, la niñera ha vivido un momento de desvarío cuando, tras recoger la foto familiar que se hizo en el parque, ha comenzado a fantasear con convertirse en la madre de Juanito. ¿Estará Beatriz perdiendo el juicio?

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