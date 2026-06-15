Este viernes, estreno de la nueva prueba final de Pasapalabra

La nueva prueba final llega este viernes a Pasapalabra. Emoción y mucha intriga ante esta nueva prueba final a la que tendrán que enfrentarse los concursantes del programa presentado por Roberto Leal.

No te pierdas el estreno de la nueva prueba final de Pasapalabra, este viernes a las 20:00 horas en Antena 3.

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