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Capítulo 582

¡Menudo susto! Manuela pilla a Paula robando comida en casa de los De La Reina

La joven le ha confesado a la tía de Claudia que está viviendo en la calle y pasando hambre.

¡Menudo susto! Manuela pilla a Paula robando comida en casa de los De La Reina

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Unos ruidos en la cocina han despertado a Manuela que no ha dudado en bajar a la cocina al creer que un ladrón había entrado en casa a robar.

Con un rodillo de cocina en la mano, Manuela amenaza con que esté quien esté que salga de su escondite porque tiene un arma en la mano cuando de repente sale Paula de debajo de la mesa dejando a la tía de Claudia sin palabras.

La joven le acaba confesando que ella es quien ha estado robando comida todos estos días porque se encuentra durmiendo en la calle, sin trabajo y sin dinero.

“Me muero de hambre”, le dice Paula avergonzada mientras Manuela le prepara un vaso de leche y le dice que vaya a cambiarse de ropa.

Paula le empieza a contar toda la verdad sobre lo que está pasando y en la situación tan complicada en la que vive. ¡Pobrecilla!

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